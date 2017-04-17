Киноверсию спектакля «Гедда Габлер» покажут в четверг, 20 апреля, в 19:30. Это постановка 2017 года бельгийского театрального режиссёра Иво ван Хове. Показ «Амадея» начнётся в воскресенье, 30 апреля, в 19:00. Это новая версия спектакля, который считается визитной карточкой Национального театра в Лондоне. В этом году её поставил режиссёр Майкл Лонгхерст. У пьесы «Амадей» Питера Шеффера «русские корни» - она написана под влиянием «маленькой трагедии» А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и оперы Николая Римского-Корсакова.

Обе киноверсии представят на английском языке с русскими субтитрами.

В субботу, 22 апреля, в 14:15 в кинотеатре «Звезда» покажут оперу Моцарта «Идоменей». Это история о возвращении домой критского царя после окончания Троянской войны. Оперу поставил режиссёр Жан-Пьер Поннель. Сеанс будет на итальянском языке (либретто Джамбаттисты Вареско) с русскими субтитрами.

Как рассказали в сети «Москино», зрителям также покажут киноверсии спектаклей, идущих на сцене Малого и Большого драматических театров в Санкт-Петербурге. Это «Жизнь и судьба» по роману Василия Гроссмана и «Гроза» по одноименной пьесе Александра Островского. Эти спектакли — номинанты и лауреаты Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Киноверсия спектакля «Жизнь и судьба» в постановке Льва Додина начнется в воскресенье, 23 апреля, в 14:30. А «Грозу» Андрея Могучего покажут в среду, 26 апреля, в 19:00. В ней режиссер постарался соединить драму и современную оперу.

Расписание сеансов:

— 20 апреля, 19:30 — «Гедда Габлер», режиссёр Иво ван Хове, Национальный театр (Великобритания, на английском языке с русскими субтитрами);

— 22 апреля, 14:15 — «Идоменей», режиссёр Жан-Пьер Поннель, Метрополитен-опера (США, на итальянском языке с русскими субтитрами);

— 23 апреля, 14:30 — «Жизнь и судьба», режиссёр Лев Додин, Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург);

— 26 апреля, 19:00 — «Гроза», режиссёр Андрей Могучий, БДТ имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург);

— 30 апреля, 19:00 — «Амадей», режиссёр Майкл Лонгхерст, Национальный театр (Великобритания, на английском языке с русскими субтитрами).