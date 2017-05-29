В столичных парках пройдут уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги
29.05.2017, 19:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект "Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках" открывается в Москве 3 июня. В этот день в Парке Горького, на Пушкинской набережной, состоится семейный праздник в стиле рок-н-ролл. Начало в 17:00.
Гости увидят выступления лучших танцевальных коллективов, разучат элементы спортивного рок-н-ролла и поучаствуют в конкурсах и розыгрыше призов. На специальной стене для творчества все желающие изобразят собственного Элвиса Пресли. Для самых маленьких приготовят зону, где можно будет попрыгать на батуте под присмотром профессионального тренера. Ведущий вечера - Александр Пушной.
Одновременно в парке "Сокольники" на эстраде "Ротонда" пройдут мастер-классы и показательные выступления по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Самым маленьким посетителям покажут, как сделать первые танцевальные шаги. На площадке будут работать стилисты, которые бесплатно сделают всем желающим причёску в рок-н-ролльном стиле, а обладатели наиболее ярких образов поучаствуют в конкурсе на лучшее фото.
Кроме Москвы, проект начнётся и в других городах - Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и Химках.
Гости увидят выступления лучших танцевальных коллективов, разучат элементы спортивного рок-н-ролла и поучаствуют в конкурсах и розыгрыше призов. На специальной стене для творчества все желающие изобразят собственного Элвиса Пресли. Для самых маленьких приготовят зону, где можно будет попрыгать на батуте под присмотром профессионального тренера. Ведущий вечера - Александр Пушной.
Одновременно в парке "Сокольники" на эстраде "Ротонда" пройдут мастер-классы и показательные выступления по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Самым маленьким посетителям покажут, как сделать первые танцевальные шаги. На площадке будут работать стилисты, которые бесплатно сделают всем желающим причёску в рок-н-ролльном стиле, а обладатели наиболее ярких образов поучаствуют в конкурсе на лучшее фото.
Кроме Москвы, проект начнётся и в других городах - Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и Химках.