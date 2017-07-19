ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Посетители Московского зоопарка в сентябре впервые увидят африканского трубкозуба. Это млекопитающее с телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и мощным хвостом, как у кенгуру. Ловкое и сильное животное получило своё название благодаря особенному строению зубов, напоминающих трубки.

«Каждое новое животное для нас большая радость. Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детёныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастёт», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Она пояснила, что увидеть нового питомца можно будет в начале сентября: остаток июля и август животное будет находиться на карантине.

Сейчас детёныш трубкозуба - самец с миролюбивым и спокойным характером - находится под пристальным вниманием екатеринбургских зоологов. Недавно он перешёл с материнского молока на взрослую пищу. В его рацион уже включили рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей.

Московские зоологи тем временем приступили к обустройству вольера для новосёла. Трубкозуб — ночное животное, поэтому он будет жить в павильоне «Ночной мир». Днём там искусственно создаётся тёмное время суток, а специальное красное освещение, незаметное для животного, позволит посетителям хорошо его рассмотреть.