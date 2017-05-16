ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве начнётся благоустройство восьми крупных городских парков. Среди них зона отдыха «Мещерское» в районе Солнцево, парк «Терлецкая дубрава» в районе Ивановское, территории Братеевской и Строгинской пойм Москвы-реки, парк усадьбы Грачевка в Ховрине, а также парк «ЗИЛ». Кроме того, благоустройство ждёт главную площадь Зеленограда — площадь Юности, а также зелёную зону, расположенную в Академическом районе ЮЗАО вблизи Эндокринологического научного центра.

Там предстоит высадить деревья и кустарники, разбить клумбы и цветники, засеять газоны многолетними травами. Во всех парках обновят тропиночно-дорожную сеть. Появятся новые дорожки из гравия, тропинки, прогулочные зоны, вымощенные плиткой. Чтобы отдых был комфортным, в зелёных зонах поставят лавочки и беседки.

Для активного досуга в этих парках организуют спортплощадки, откроют пункты проката инвентаря. Например, в «Терлецкой дубраве» появится площадка с песком для игры в пляжный волейбол, теннисный корт, благоустроенный пляж, а также лодочная станция. Своя лодочная станция и пляж с лежаками будут и в зоне отдыха «Мещерское». Для прогулок вдоль Мещерских прудов обустроят деревянную набережную.

В Братеевской и Строгинской поймах для пеших прогулок по лесу проложат экотропы.

Для безопасности и удобства горожан в парках и зелёных зонах обновят систему освещения, создадут современные пункты охраны.

Новый парк площадью 16 гектаров создадут на юго-западе Москвы рядом с Эндокринологическим научным центром в Академическом районе. Сейчас там неблагоустроенная территория, а будет зона отдыха со спортивными и детскими площадками, лавочками и цветниками.

Парк «ЗИЛ» площадью 10 гектаров - единственная из зелёных зон, которая появится на месте промышленного предприятия. Проект благоустройства парка разработан за счёт инвестора нью-йоркским архитектурным бюро под руководством урбаниста Джерри Ван Эйка. Проект был безвозмездно передан городу для дальнейшей реализации.