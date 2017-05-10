ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времён Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона. Находку датируют серединой XVI века.

Шахматная фигура была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе «Моя улица». Археологи ведут мониторинг всех ремонтных работ, связанных с разрытием грунта, которые могут затронуть культурные слои.

«В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек», — рассказал о находке руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что все монеты, по предварительной оценке, были отчеканены в период 30–40-х годов XVI века. То есть они были в ходу во времена правления Ивана Грозного. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

Костяная фигура слона полая внутри, она состоит из трёх частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Скорее всего, точно такими же были и другие фигуры этого шахматного набора. Но их археологи не обнаружили.

«Если в каждой фигуре (в набор шахмат входят 32 фигуры) была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек», — уточнил глава ведомства.

Археологи предполагают, что владелец шахматного набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом в пустых костяных фигурах. Несмотря на то что во времена Ивана Грозного небольшие серебряные монетки называли копейками, они имели высокую ценность. На одну такую копейку можно было купить гуся. А на 10 монет, которые были спрятаны в шахматной фигуре, их владелец мог купить небольшое стадо гусей.

В письменных источниках шахматы на Руси впервые упоминаются в Кормчей книге в 1262 году. Известно, что Иван Грозный умел играть в шахматы. По версии историка Николая Костомарова, 18 марта 1584 года именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым царю стало плохо, и он вскоре скончался.

Найденные на Пречистенке шахматную фигуру и монеты очистили и покрыли защитными составами. Они сохранят почти 500-летние артефакты от разрушения. Сейчас принимается решение о передаче находки в музей. Не исключено, что клад пополнит коллекцию выставки археологических предметов, найденных во время работ по программе «Моя улица».