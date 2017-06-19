ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 19 июня в Москве началась инженерная подготовка к благоустройству единой пешеходной зоны от Красной площади и Кремля к парку «Зарядье». В этот прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Он станет главной дорогой для горожан и туристов, которые будут следовать в парк от станции метро «Площадь Революции».

Маршрут соединит парк «Зарядье» с Никольской улицей, которая ведёт от Красной площади к Лубянской и закрыта для автомобилей с 2013 года.

Сейчас на Биржевой площади, а также в Рыбном и Богоявленском переулках приступили к ремонту и замене инженерных коммуникаций. Это предварительные работы перед масштабным благоустройством, запланированным по программе «Моя улица».

Участки, где будет идти строительство, обнесут специальными ограждениями. Для пешеходов сделают временные деревянные настилы с пандусами и спусками. Инженерные компании заменят трубы газопровода и водопровода и проложат каналы подземной кабельной канализации, в которые уберут все провода.

Только после этого на территории единой пешеходной зоны начнутся основные работы по программе «Моя улица». Там поставят бортовой камень, сделают мощение крупными гранитными плитами, установят новые уличные скамейки и фонари с энергосберегающими лампами. Последним этапом благоустройства на Биржевой площади, в Рыбном и Богоявленском переулках станет высадка деревьев, которая запланирована на осень. Специально перекрывать улицы на время работ не планируют — они и так не пользуются популярностью у автомобилистов.

После ремонта в Богоявленском и Рыбном переулках, несмотря на расширение пешеходного пространства, оставят проезд для:

— спецтехники;

— машин, которые доставляют товары и продукты в местные кафе и магазины;

— машин горожан, проживающих и работающих на этих улицах;

— такси;

— автомобилей граждан с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц.

Пешеходная часть переулков будет вымощена практически на одном уровне с проезжей.

Биржевая площадь станет полностью пешеходной — на ней появятся фонтан и скамейки для отдыха под тенистыми деревьями.