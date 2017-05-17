В столице пройдёт благотворительная программа, посвящённая Международному дню защиты детей
17.05.2017, 10:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 мая в Театре сказки у Московских ворот пройдёт благотворительная программа, посвящённая Международному дню защиты детей.
У Дня защиты детей есть свой флаг – в его центре знак Земли, как символ общего дома, вокруг которого располагаются разноцветные человеческие фигурки, демонстрируя, насколько люди на планете разные и насколько они взаимосвязаны между собой.
Этот день – прекрасная возможность для взрослых показать детям пример добросердечного и внимательного отношения друг к другу, научить детей и научиться самим находить общий язык с другими, порой непохожими на нас людьми. Несмотря на различия, мы все стремимся к взаимопониманию и поддержке, признанию и уверенности в завтрашнем дне, реализации своего интеллектуального и творческого потенциала, вечным человеческим ценностям – домашнему очагу, крепкой семье, счастью и настоящей дружбе.
Именно такие ценности разделяет АНО «Дом будущего» и ООО «Газпром экспорт», организовывая инклюзивные благотворительные мероприятия, где каждый ребёнок может почувствовать себя активным участником и организатором праздника, поверить в свои силы, продемонстрировать свои таланты, ощутить мотивацию к дальнейшему развитию своих способностей. На таких мероприятиях все дети ощущают себя членами большой дружной семьи, где царит объединяющее эмоциональное чувство «Мы», уверенность – «Мы можем, Мы вместе». Не первый год АНО «Дом будущего» при финансовой поддержке ООО «Газпром экспорт» проводит социально-направленные мероприятия для реабилитации и интеграции детей, страдающих ДЦП, детей сирот и детей из незащищенных слоев населения. Наряду с проведением социально-досуговых программ, оказывается помощь по обустройству и оснащению учебно-развивающим оборудованием специализированных учреждений для детей-инвалидов.
В этот раз организаторами подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по созданию народных обрядовых кукол - ангела-хранителя и куклы «отдарок на подарок», которую в старину дети дарили родителям в знак взросления и благодарности; мастер-классы по аквагриму, превращающие каждого ребенка в любимого сказочного героя; интерактивные сенсорные столы «Головоломка» и «Слова» и мн. другое. Детей встретят и будут сопровождать клоуны, актёры и аниматоры. Кукольный Театр сказки представит ребятам весёлую страшилку в двух действиях по сказке Шарля Перро «Синяя борода». После театрального представления гостей ждут подарки.
Вход по пригласительным билетам
Время проведения мероприятия: 12:30 (сбор гостей), 13:00-14:00 мастер-классы, 14:00-15:10 спектакль " Синяя Борода"
Место проведения: Санкт-Петербург, Московский пр, д 121
Организаторы мероприятия: АНО «Центр содействия в реализации социально-культурных и благотворительных проектов «Дом будущего», ООО «Газпром Экспорт»
У Дня защиты детей есть свой флаг – в его центре знак Земли, как символ общего дома, вокруг которого располагаются разноцветные человеческие фигурки, демонстрируя, насколько люди на планете разные и насколько они взаимосвязаны между собой.
Этот день – прекрасная возможность для взрослых показать детям пример добросердечного и внимательного отношения друг к другу, научить детей и научиться самим находить общий язык с другими, порой непохожими на нас людьми. Несмотря на различия, мы все стремимся к взаимопониманию и поддержке, признанию и уверенности в завтрашнем дне, реализации своего интеллектуального и творческого потенциала, вечным человеческим ценностям – домашнему очагу, крепкой семье, счастью и настоящей дружбе.
Именно такие ценности разделяет АНО «Дом будущего» и ООО «Газпром экспорт», организовывая инклюзивные благотворительные мероприятия, где каждый ребёнок может почувствовать себя активным участником и организатором праздника, поверить в свои силы, продемонстрировать свои таланты, ощутить мотивацию к дальнейшему развитию своих способностей. На таких мероприятиях все дети ощущают себя членами большой дружной семьи, где царит объединяющее эмоциональное чувство «Мы», уверенность – «Мы можем, Мы вместе». Не первый год АНО «Дом будущего» при финансовой поддержке ООО «Газпром экспорт» проводит социально-направленные мероприятия для реабилитации и интеграции детей, страдающих ДЦП, детей сирот и детей из незащищенных слоев населения. Наряду с проведением социально-досуговых программ, оказывается помощь по обустройству и оснащению учебно-развивающим оборудованием специализированных учреждений для детей-инвалидов.
В этот раз организаторами подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по созданию народных обрядовых кукол - ангела-хранителя и куклы «отдарок на подарок», которую в старину дети дарили родителям в знак взросления и благодарности; мастер-классы по аквагриму, превращающие каждого ребенка в любимого сказочного героя; интерактивные сенсорные столы «Головоломка» и «Слова» и мн. другое. Детей встретят и будут сопровождать клоуны, актёры и аниматоры. Кукольный Театр сказки представит ребятам весёлую страшилку в двух действиях по сказке Шарля Перро «Синяя борода». После театрального представления гостей ждут подарки.
Вход по пригласительным билетам
Время проведения мероприятия: 12:30 (сбор гостей), 13:00-14:00 мастер-классы, 14:00-15:10 спектакль " Синяя Борода"
Место проведения: Санкт-Петербург, Московский пр, д 121
Организаторы мероприятия: АНО «Центр содействия в реализации социально-культурных и благотворительных проектов «Дом будущего», ООО «Газпром Экспорт»