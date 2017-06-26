ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» пройдёт в столице с 20 июля по 6 августа. Его основными темами станут сладости и цветы. Более 40 площадок фестиваля украсят необычные композиции из растений и букеты, созданные по проектам финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна. На Новом Арбате появятся цветочные поля, а на Тверской площади откроется цветочный рынок.



Отпраздновать «сладкие» даты

Почти каждый день фестиваля, по задумке организаторов, будет посвящён отдельной теме. Так, начнётся фестиваль с празднования Международного дня торта, который 20 июля отмечают по всему миру. В этот день на площадках посетителей ждёт выставка самых необычных тортов и соревнование кулинаров. Профессиональные кондитеры предложат свои варианты по оформлению сладкой выпечки цветами из крема и фруктами из марципана.

Также посетителей ждут дни пряника (21 июля), мороженого (22 июля), мёда (30 июля), леденцов и конфет (31 июля), а также варенья (5 августа). Именно этим сладостям будут уделять особое внимание в анимационной и гастрономической программе фестиваля. Пройдут и цветочные дни — розы (24 июля) и садового искусства (29 июля).



Побывать на цветочном рынке

Так как одна из тем фестиваля — цветы, то организаторы планируют использовать различные приёмы декоративного озеленения площадок: цветочные панно, арт-объекты из живых растений, экограффити из мха. В сады, лужайки и клумбы превратят и улицы Москвы.

Например, на Тверском бульваре и улице Никольской можно будет полюбоваться необычно оформленными клумбами. А на Новом Арбате раскинутся цветочные поля.

На Тверской площади заработает рынок, где будут представлены цветы и растения, выращенные в отечественных и зарубежных питомниках. Подобные рынки работают с весны до осени во многих городах Европы, они пользуются большой популярностью у местных жителей и туристов.



Приготовить варенье по рецептам классиков

В культурной программе фестиваля особое место займут занятия по флористике и садоводству, а также кулинарные мастер-классы по приготовлению сладостей.

К примеру, на площади Революции откроется «Зелёный маркет» — пространство, где дети смогут посадить и вырастить собственный урожай.

В «сладких мастерских» будут учить готовить сливочное, фруктовое, ореховое, шоколадное и сырное мороженое, а также сорбеты и желе, коктейли и смузи. Кроме того, гостям предложат сделать варенье по рецептам, встречающимся в классической литературе. С горожанами поделятся рецептами крыжовенного варенья из книг Александра Пушкина, варенья из луговой клубники из произведений Ивана Тургенева, земляничного варенья из семейной «Поваренной книги» Льва Толстого, а также секретом приготовления варенья из яблок по рецепту бабушки Александра Блока.