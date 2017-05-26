ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Гоголевском бульваре 26 мая открывается фотовыставка под открытым небом «Белград — город давних времён».

Фотографии познакомят с видами и историческими достопримечательностями столицы Сербии — самого крупного в стране и одного из самых древних городов в Европе. Он расположен у впадения реки Савы в Дунай, и именно здесь находится центр сербской культуры, образования и науки. Среди учреждений этих сфер Сербская академия наук и искусств, основанная в 1886 году, Национальная библиотека Сербии, появившаяся в 1832 году, Национальный музей и Национальный театр.