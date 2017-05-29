В столице пройдёт книжный фестиваль "Красная площадь"
В этом году на Красной площади будет работать 12 тематических зон. Столичную площадку организовал Департамент культуры Москвы. Она расположится возле здания Исторического музея и будет состоять из двух частей - «Библиотеки» и «Амфитеатра».
В шатре «Библиотека» заработают лекторий и летняя читальня. Гости смогут познакомиться с книжными новинками, принять участие в мастер-классах и послушать лекции о литературе. В зоне «Амфитеатр» будут проходить спектакли и концерты. Зрители смогут наблюдать за происходящим на сцене, расположившись на мягких пуфах.
В летней читальне в удобных крутящихся креслах можно будет отдохнуть за чтением книжных новинок, которые предоставят столичные издательства. На полках расположат более 400 книг разных жанров. Их точный список пока не определён. Сориентироваться в многообразии помогут библиотекари, которые будут дежурить на площадке.
В другой части читальни посетители смогут обсудить прочитанные книги, там же будут проходить и различные бесплатные мастер-классы.
3 июня в 14:00 и 4 июня в 12:30 в шатре «Библиотека» состоится мастер-класс по каллиграфии. Его участников познакомят с историей развития каллиграфического письма и обучат написанию нескольких видов шрифтов: греческого, готического, русской скорописи и гуманистического курсива. А в 15:15 любители восточной культуры смогут познакомиться с китайской каллиграфией. Участники мастер-класса будут не только наблюдать, как выводятся иероглифы, но и сами попробуют написать их специальной кистью и тушью.
4 июня, также в 15:15, можно будет посетить практическое занятие «Книжная больница» и научиться простым способам реставрации книг.
6 июня в 16:30 в летней читальне шатра состоится мастер-класс по письму гусиным пером. Участники смогут декорировать макеты буквиц славянских рукописных и печатных книг с узорчатыми орнаментами.