ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдёт в столице с 3 по 6 июня. Принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе смогут гости московской площадки фестиваля.В этом году на Красной площади будет работать 12 тематических зон. Столичную площадку организовал Департамент культуры Москвы. Она расположится возле здания Исторического музея и будет состоять из двух частей - «Библиотеки» и «Амфитеатра».В шатре «Библиотека» заработают лекторий и летняя читальня. Гости смогут познакомиться с книжными новинками, принять участие в мастер-классах и послушать лекции о литературе. В зоне «Амфитеатр» будут проходить спектакли и концерты. Зрители смогут наблюдать за происходящим на сцене, расположившись на мягких пуфах.В летней читальне в удобных крутящихся креслах можно будет отдохнуть за чтением книжных новинок, которые предоставят столичные издательства. На полках расположат более 400 книг разных жанров. Их точный список пока не определён. Сориентироваться в многообразии помогут библиотекари, которые будут дежурить на площадке.В другой части читальни посетители смогут обсудить прочитанные книги, там же будут проходить и различные бесплатные мастер-классы.

3 июня в 14:00 и 4 июня в 12:30 в шатре «Библиотека» состоится мастер-класс по каллиграфии. Его участников познакомят с историей развития каллиграфического письма и обучат написанию нескольких видов шрифтов: греческого, готического, русской скорописи и гуманистического курсива. А в 15:15 любители восточной культуры смогут познакомиться с китайской каллиграфией. Участники мастер-класса будут не только наблюдать, как выводятся иероглифы, но и сами попробуют написать их специальной кистью и тушью.

4 июня, также в 15:15, можно будет посетить практическое занятие «Книжная больница» и научиться простым способам реставрации книг.

6 июня в 16:30 в летней читальне шатра состоится мастер-класс по письму гусиным пером. Участники смогут декорировать макеты буквиц славянских рукописных и печатных книг с узорчатыми орнаментами.