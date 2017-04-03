В столице пройдёт лекционный курс по истории кино
С известными лентами слушателей познакомит Милена Мусина - киновед, учёный секретарь Государственного центрального музея кино.
Она расскажет, с чего начиналось кино, кем были первые творцы-экспериментаторы, как проходили поиски киноязыка, его освоение и развитие.
Расписание лекций:
- 4 апреля - «Братья Люмьер. Как люди учились снимать и смотреть кино»;
- 7 апреля - «Маг и кудесник экрана Жорж Мельес. Рождение кинофантастики»;
- 11 апреля - «Борьба за крупный план»;
- 14 апреля - «Великое кино Дании: от эротики до философской притчи»;
- 18 апреля - «Дэвид Уорк Гриффит. Триумф и трагедия»;
- 21 апреля - «“Время изображения пришло!” Поэзия первого французского авангарда»;
- 25 апреля - «Тираны и чудовища немецкого киноэкспрессионизма»;
- 28 апреля - «Кино как искусство эпатажа. Дадаисты и сюрреалисты приходят в кино».
Продолжительность одной лекции - 1,5 часа.