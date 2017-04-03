ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Гостином Дворе с 4 апреля по 11 июня пройдёт лекционный курс «История кино: от братьев Люмьер до сюрреалистов». Он охватывает период с 1895 по 1929 год. В апреле прочитают 8 лекций.

С известными лентами слушателей познакомит Милена Мусина - киновед, учёный секретарь Государственного центрального музея кино.

Она расскажет, с чего начиналось кино, кем были первые творцы-экспериментаторы, как проходили поиски киноязыка, его освоение и развитие.

Расписание лекций:

- 4 апреля - «Братья Люмьер. Как люди учились снимать и смотреть кино»;

- 7 апреля - «Маг и кудесник экрана Жорж Мельес. Рождение кинофантастики»;

- 11 апреля - «Борьба за крупный план»;

- 14 апреля - «Великое кино Дании: от эротики до философской притчи»;

- 18 апреля - «Дэвид Уорк Гриффит. Триумф и трагедия»;

- 21 апреля - «“Время изображения пришло!” Поэзия первого французского авангарда»;

- 25 апреля - «Тираны и чудовища немецкого киноэкспрессионизма»;

- 28 апреля - «Кино как искусство эпатажа. Дадаисты и сюрреалисты приходят в кино».



Продолжительность одной лекции - 1,5 часа.