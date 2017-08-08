ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице 19 и 20 августа пройдёт XX Московский международный фестиваль «Джаз в саду “Эрмитаж”». Там выступят саксофонист Лу Табакин и певица Шарон Кларк (США), вокалистка и самая известная в мире джаза женщина-трубач Михаэла Рабич и гитарист Роберт Павлик (Австрия).

На сцену выйдут и российские участники: музыканты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова, семейный ансамбль саксофонистов-виртуозов братьев Бриль, трубач Иван Васильев и восходящая звезда вокального джаза Анастасия Лютова.

На интерактивных площадках для гостей также готовят развлекательную программу. В данс-зоне профессионалы научат всех желающих различным направлениям джазового танца — от джаз-модерна и блюза до линди-хопа и соло-джаза. На площадке «Краски джаза» посетители изобразят разноцветные музыкальные впечатления на бумаге.

На площадке «Люди как музыкальные инструменты» творческая команда Playtronica впервые представит в России аудиокинестетическую технологию TouchMe. Гости увидят, как участники этого перформанса трансформируются в музыкальные инструменты.