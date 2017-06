ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный open-air фестиваль «Разноцветный джаз» соберёт любителей музыки 18 июня. Он пройдёт в молодёжном историко-культурном центре «Особняк Носова» - филиале Российской государственной библиотеки для молодёжи - и станет одним из самых ярких музыкальных событий лета.

Фестиваль отличает стилевое разнообразие: от классического до экспериментального и фри-джаза. Он объединяет как начинающих музыкантов, так и признанных исполнителей. В нём участвуют учащиеся Московского колледжа импровизированной музыки, для которых это своего рода защита дипломного проекта.

На территории центра обычно работает две площадки — на открытом воздухе и на веранде. Первая требует жёстко регламентированной программы из двух-трех композиций от коллектива, а вторая предназначена для джемов. Благодаря удачному размещению и хорошей акустике они не мешают друг другу и позволяют артистам в полной мере продемонстрировать свои таланты.

В разные годы в фестивале участвовали известные зарубежные исполнители: Тони до Розарио, Тиффани Моник, Паулиньо Гарсиа, Брэдли Уильямс и даже студенты чикагской джазовой школы Old Town School of Folk. Здесь впервые заявили о себе российские исполнители и проекты, востребованные сегодня на профессиональной сцене. Среди них Елена Липаева и её группа Elena et les Garçons, резидент проекта Jazz Parking Ярослава Павлова, лауреат джазовых международных фестивалей Полина Воденисова и джазовая вокалистка Анастасия Пугач.

В этом году джазовые стандарты и импровизации исполнят российские коллективы: хор Jazz Friends под управлением Владимира Сидорковича, бенд Михаила Владимирова, хор Honey Jazz Choir под управлением Людмилы Ханиной, Moscow Swing Colledge Band под управлением Валерия Кисёлева и Boogie Woogie Boom, в составе которого Михаил Клягин, Екатерина Заволокина и Юлия Шишкина.

«Разноцветный джаз» состоится уже в восьмой раз. Начало в 15:00. Адрес: улица Электрозаводская, дом 12, строение 1.

Вход свободный.