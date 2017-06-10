ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В саду «Эрмитаж» 11 и 12 июня пройдёт семейный фестиваль «Самоварфест». Символ русского гостеприимства — двухметровую «Царь-Москву» из латуни — установят на центральной площади. А фонтан, расположенный в западной части сада, превратится в огромную инсталляцию из сотни самоваров самых разных размеров и форм.

На время праздничных гуляний сад разделят на несколько тематических площадок. Вокруг самовара «Царь-Москва» заработает гастрономическая зона, где представят кухни народов России. Гости попробуют хинкали и шашлык, хингалш и борщ, рассыпчатый плов, перепечи, вертуты, шаньги.

Программу на музыкально-театральной площадке откроет Дагестанский государственный театр кукол с постановками «Гуси-лебеди» и «Тайна персиковой косточки». Посетители Самоварфеста первыми увидят отрывки из нового мюзикла «Сердце Снегурочки». Воспитанники Международного благотворительного фонда Юрия Розума во главе с маэстро представят музыкальную программу.

Специальный гость фестиваля — звезда мировой классической сцены, приглашенная солистка Королевского оперного театра имени Верди (Италия) и Сочинской камерной филармонии Ольга Леман-Балашова.

Институт русского языка имени А.С. Пушкина проведёт программу сразу на нескольких площадках сада. На Зелёной террасе (в стеклянном кубе и на лужайке) для молодых интеллектуалов пройдут филологические игры, дискуссии о литературе и лекции по риторике. На детской площадке волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире» вместе с юными гостями фестиваля отыщут «потерявшиеся» части русских пословиц и поговорок, сделают куклы-обереги, украшения, распишут деревянные тарелки.

Также гостей сада ждут увлекательные квесты, мастер-классы, выставка национальных костюмов и старинных экспонатов, показ мод. Праздник завершится гала-концертом с участием групп «Несчастный случай», «После 11», артистов театра «Русская песня».

Организаторы мероприятия планируют попасть в Книгу рекордов Гиннесса. «Царь-Москва» претендует на звание самого высокого самовара в России. Второй рекорд может быть установлен в номинации «Самое большое многонациональное чаепитие». Ожидается, что фестиваль посетят около 50 тысяч человек.