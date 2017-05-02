ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На стадионе «Яуза» 5 мая все желающие смогут принять участие в спортивном празднике, посвящённом Дню Победы. Гостей ждут весёлые старты, соревнования по перетягиванию каната, мини-гольфу и другим видам спорта, а также фитнес-зарядка.

Все желающие смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого необходимо зарегистрироваться и предоставить допуск.

Мероприятие пройдёт по адресу: Олонецкий проезд, дом 5. Начало в 15:00.