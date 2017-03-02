Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества приглашает на концерты в рамках XXIII Московского международного фестиваля юных солистов. Они пройдут с 5 по 26 марта в шести залах Москвы и Подмосковья.

В программе произведения Эдуара Лало, Георга Йозефа Фоглера, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Шарля-Фредерика Дювернуа, Николая Римского-Корсакова, Вячеслава Щёлокова, Петра Чайковского, Генрика Венявского, Ференца Листа, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Мориса Равеля, Рихарда Штрауса, Сергея Прокофьева. Оркестр постоянно поддерживает юных талантливых исполнителей, даёт им возможность участвовать в концертных программах в качестве солистов. В начале 1990-х годов с коллективом выступали Борис Березовский и Денис Мацуев, ставшие впоследствии победителями Международного конкурса имени П.И. Чайковского и всемирно известными исполнителями.