В столице стартовал фестиваль "Московская весна"
29.04.2017, 08:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Тверском бульваре стартовал конкурс "Московская весна a cappella", который в этом году совмещен с фестивалем "Московская весна".
"Он проходит на 37 площадках города: это не только улицы и пешеходные зоны, это также и площади, и лестницы, и балконы, в том числе два вокзала и несколько торговых центров. К нам приехали более 140 коллективов из разных стран, в том числе из России, чтобы выступить на этих площадках. Ну и само собой, главная борьба развернется за тот призовой фонд, который был сформирован нашими спонсорами", - сказал на открытии конкурса руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Он добавил, что "Московская весна a cappella" будет проходить до 7 мая, а 8 мая в Парке Горького состоится гала-концерт, на котором наградят лучших музыкантов. В состав жюри конкурса вошли известные деятели культуры, а его председателем стал продюсер Виктор Дробыш.
Москвичей и гостей столицы ожидает около 1,5 тысячи музыкальных выступлений. Участники исполнят российские и зарубежные композиции в акапельных аранжировках. На 8 и 9 мая запланирована специальная программа, посвященная Дню Победы, с 70 театральными и музыкальными мероприятиями.
Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая в рамках цикла "Московские сезоны". На площадках в центре города посетителей ждут увлекательные мастер-классы, театрализованные представления, выставки, лекции, экскурсии и концерты.
На фестивале можно будет приобрести сувениры и подарки на любой вкус, а также попробовать различные блюда от московских рестораторов.
"Он проходит на 37 площадках города: это не только улицы и пешеходные зоны, это также и площади, и лестницы, и балконы, в том числе два вокзала и несколько торговых центров. К нам приехали более 140 коллективов из разных стран, в том числе из России, чтобы выступить на этих площадках. Ну и само собой, главная борьба развернется за тот призовой фонд, который был сформирован нашими спонсорами", - сказал на открытии конкурса руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Он добавил, что "Московская весна a cappella" будет проходить до 7 мая, а 8 мая в Парке Горького состоится гала-концерт, на котором наградят лучших музыкантов. В состав жюри конкурса вошли известные деятели культуры, а его председателем стал продюсер Виктор Дробыш.
Москвичей и гостей столицы ожидает около 1,5 тысячи музыкальных выступлений. Участники исполнят российские и зарубежные композиции в акапельных аранжировках. На 8 и 9 мая запланирована специальная программа, посвященная Дню Победы, с 70 театральными и музыкальными мероприятиями.
Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице с 28 апреля по 9 мая в рамках цикла "Московские сезоны". На площадках в центре города посетителей ждут увлекательные мастер-классы, театрализованные представления, выставки, лекции, экскурсии и концерты.
На фестивале можно будет приобрести сувениры и подарки на любой вкус, а также попробовать различные блюда от московских рестораторов.