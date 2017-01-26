ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В феврале для москвичей организуют два экоквеста в парке «Серебряный бор». Желающие смогут сделать уникальные снимки белок, бобров, снегирей и дятлов, покататься на лыжах и поучаствовать в фотоконкурсе. Пользователи, которые выложат снимки в соцсети и наберут наибольшее количество лайков, получат призы. Бесплатные экотуры в «Серебряном бору» пройдут в последние субботы февраля, 18-го и 25-го числа, для участия необходимо будет предварительно зарегистрироваться.

Как рассказали в ГПБУ «Мосприрода», серию бесплатных фототуров подготовили к Году экологии, который объявлен в этом году в России. Предусмотрели как пешие, так и лыжные маршруты. Сопровождать участников во время лесного путешествия будут гиды. Они расскажут, как вести себя, чтобы не спугнуть диких животных во время съёмки.