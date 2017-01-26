ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичный Департамент культуры совместно с городскими библиотеками планирует запустить интернет-сервис «Списанные книги». Он поможет москвичам находить издания, которые подлежат списанию. Понравившуюся книгу можно забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать её домой. Бронь будет действовать три дня.

Искать книги можно как по автору или названию, так и по библиотеке или отрасли знания. При этом для сервиса разработали систему защиты от мошенников, желающих перепродать книги. Издания будет запрещено брать большими партиями.

Читатели смогут забронировать как художественную литературу, так и учебную, в том числе устаревшие справочники. Также будут доступны научные труды, например, книги по психологии Льва Выготского и Бориса Величковского.

Сколько книг появится в новом сервисе, пока не решено. Сейчас на согласовании в федеральных ведомствах находится проект поправок в приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1077 «Об утверждении порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», который позволит раздавать читателям дефектные, устарелые по содержанию или ветхие книги. Сейчас их можно только ликвидировать или отдать на переработку во вторсырьё. Если поправки в приказ будут приняты, то москвичи получат доступ к более чем одному миллиону списанных книг. При этом сейчас идёт инвентаризация фондов, по итогам которой их количество может вырасти до трёх миллионов. Если документ не примут на федеральном уровне, москвичам с помощью интернет-сервиса отдадут только непрофильные книги (порядка 300 тысяч) — невостребованные, которые читатели не заказывали длительное время. Периодика хранится пять лет, после этого её можно списывать. Но по каждому изданию принимается отдельное решение. Уже сейчас в библиотечном фонде насчитывается 1,7 миллиона книг, подлежащих списанию, правда, не все из них можно отдать читателям, некоторые экземпляры уже слишком ветхие.

«Процедура списания книг стандартная, и она происходила всегда, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГКУК Москвы “Дирекция культурных центров” Владимир Владимиров. — Если в публичной библиотеке хранятся три книги, к примеру “Отцы и дети” издания 1980, 1990 и 2000-х годов, читатель скорее возьмёт книгу 2000 года, чем старую. Поэтому процедура списания создана для обновления фондов. То есть взамен ветхого дубликата библиотека закупает новую, более востребованную литературу».

При этом за ветхими, дефектными или устарелыми по содержанию книгами, которые библиотеки имеют право только утилизировать, всё равно выстраивались очереди из читателей. Они у чёрного входа караулили машину, которая увозила списанные книги, и забирали часть себе. Сейчас библиотеки хотят легализовать эту процедуру и перевести её в электронный вид.