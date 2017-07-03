ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кинопоказы на крышах, во дворах и в зданиях столицы с 16 июля по 27 августа организуют Департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров «Москино». Площадками для летних экспериментальных кинотеатров станут хлебозавод № 9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черёмушек, а также Дворец пионеров на Воробьёвых горах. Все эти объекты - памятники модернизма и конструктивизма.

В необычных летних кинотеатрах москвичи смогут увидеть советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами: «Время, вперёд!», «Верой и правдой», «Любить человека», «Черёмушки». Транслировать фильмы, снятые на пленку, планируют на кинооборудовании прошлого века. Кинопоказы проводятся совместно с проектом «Москва глазами инженера». Перед просмотром фильмов участников ждут экскурсии и лекции, посвящённые архитектуре. Все сеансы будут бесплатными, чтобы попасть на них надо будет зарегистрироваться на сайте «Москино». Регистрация откроется в ближайшее время.

«“Московское кино” — это не только сеть кинотеатров, но и городские кинопроекты Департамента культуры столицы. Мы мечтали выйти из стен наших кинотеатров, и передвижной киноклуб “Кино глазами инженера” — наш первый большой проект вовне. До конца лета мы бесплатно будем показывать культовые советские ленты об архитектуре Москвы, снятые на пленку, в неожиданных местах — на крышах, во дворах, в разных районах Москвы. Проект будет интересен всем, кто интересуется архитектурой, историей города и кино», — рассказала Светлана Максимченко, генеральный директор «Московского кино».

