В театре имени Наталии Сац 11 февраля состоится премьера оперы Бенджамина Бриттена "Ноев ковчег"
08.02.2017, 17:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В театре имени Наталии Сац 11 февраля состоится премьера детской оперы "Ноев Ковчег".
МАЛАЯ СЦЕНА
11 февраля, 13:00 и 17:00, генеральная репетиция - 10 февраля, 15:00
(первая демонстрация спектакля прошла 06.12.2016)
Бенджамин Бриттен, «Ноев ковчег»
Либретто Бенджамина Бриттена. Перевод Алексея Парина
Исполняетсясразрешения Boosey & Hawkes Music Publishers Limited
Музыкальный руководитель и дирижёр – Сергей МИХЕЕВ
Режиссеры и художники-постановщики – лауреаты Национальной театральной премии «Золотая Маска» Мария ЛИТВИНОВА, Вячеслав ИГНАТОВ
Художники по костюмам – Ольга и Елена БЕКРИЦКИЕ
Хормейстер – Руслан ГЕНЭ
Художник по свету – Сергей МАРТЫНОВ
Хореограф – лауреат всероссийского конкурса Нина МАДАН
Скульптор-бутафор – Андрей ХРЕЩАТЫЙ
Кукольная анимация – Алина НАТАХИНА, Вероника ФЕДОРОВА
Видео инсталляция — Мария СТЕПАНОВА
Детская оперная студия театра -
лауреат международного конкурса НадеждаТВЕРДОХЛЕБОВА (ассистент режиссеров, руководитель студии),
лауреат международных конкурсов Елена КАНДЗЮБА (хормейстер),
лауреат международных конкурсов Эдуард ПОБЕДИНСКИЙ (концертмейстер)
Творчество крупнейшего композитора-симфониста ХХ века Бенджамина Бриттена (1913 – 1976) связано не только с новым расцветом академической музыкальной традиции Великобритании, но и с возрождением жанра английской оперы. Бриттен стал автором крупнейших произведений оперного жанра и, будучи истинным новатором, создал тип камерной оперы. «Моя заветная мечта - создать такую оперную форму, которая была бы эквивалентна чеховским драмам... Камерную оперу я считаю более гибкой для выражения сокровенных чувств. Она даёт возможность заострить внимание на психологии человека. А ведь именно это стало центральной темой современного передового искусства». И детские оперы композитора, не смотря на свою направленность на юных зрителей, всецело отвечают этой характеристике, данной своим оперным опусам самим автором.
К специально созданным для детской аудитории произведениям оперного жанра в наследии Бриттена принадлежат оперы «Маленький трубочист, или Давайте делать оперу» и «Ноев ковчег». И если первая партитура относится к довольно распространённому в ХХ столетии опусу, представляющему юным зрителям инструменты симфонического оркестра и принципы оперного искусства, то «Ноев ковчег» (созданный в 1958 году) принадлежит к немногочисленным музыкально-театральным воплощениям библейской темы для детей.
Опера основана на знаменитой библейской притче из «Книги Бытия» о Великом потопе, о гибели и возрождении жизни на Земле. Либретто базируется на текстах Честерского средневекового миракля XVI века по мотивам ветхозаветной истории о Ноевом ковчеге. Миракли (от латинского слова miraclium – «чудо») – средневековый жанр театрализованного представления, основанного на сюжетах из жизни святых или из Священного писания. Наиболее древние английские рукописи, сохранившие тексты мираклей, относятся к XVI веку. В одной из подобных рукописей, известной как Честерский цикл, содержится миракль о Всемирном потопе – на этот текст и опирался Бриттен, создавая оперу. Как и во всех английских мираклях, библейские персонажи изображаются здесь как живые люди, близкие и понятные современникам. Так, Ной мало отличается от английского горожанина XVI века, вынужденного терпеть сварливую жену – она откровенно насмехается над его планами строительства ковчега, в то время как сыновья Ноя помогают ему. В то же время Ной выглядит опытным корабельщиком, со знанием дела прилаживающим бушприт, грот-мачту и снасти, чтобы «поднять паруса с отливом»… И общая фабула сюжета отвечает библейской истории. Видя греховность рода человеческого, Бог решил в наказание уничтожить его и спасти лишь праведного человека Ноя и его семью. Бог велел Ною построить Ковчег и взять на его борт животных – «каждой твари по паре».
Задумывая детскую оперу, композитор предполагал, что дети будут не только в зрительном зале – он предусмотрел участие детей в исполнении произведения. Взрослым певцам поручены роли Господа Бога, Ноя и его супруги, в то время как роли детей героя, а также роли животных, которым суждено обрести спасение в ковчеге, рассчитаны на юных исполнителей.
Театр имени Наталии Сац предлагает свою версию этого оперного шедевра. К персонажам оперы добавлены Адам и Ева, Каин и Авель, наверняка самый непосредственный отклик у детей вызовет стремящийся попасть в ковчег великан Ог... Привлекая новых действующих лиц, режиссёры спектакля Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов стремились подчеркнуть эпический характер оперы. «За время работы над спектаклем мы изучили огромное количество материалов о всемирном потопе», - рассказывают постановщики, - «Открытия, сделанные нами, нашли отражение в спектакле. У нас это рассказ не про веселый круиз с животными, как в некоторых современных интерпретациях для детей. Это история о тяжком труде, силе и сплоченности семьи, которой удалось пронести свет через гибель всего мира. Им удалось возродить мир заново. В нашем спектакле мы используем кукол, анимацию и элементы теневого театра на огромном экране, добавляем танцевальные эпизоды… У нас на сцене вообще будет много необычного, как и должно быть в детском спектакле».
МАЛАЯ СЦЕНА
11 февраля, 13:00 и 17:00, генеральная репетиция - 10 февраля, 15:00
(первая демонстрация спектакля прошла 06.12.2016)
Бенджамин Бриттен, «Ноев ковчег»
Либретто Бенджамина Бриттена. Перевод Алексея Парина
Исполняетсясразрешения Boosey & Hawkes Music Publishers Limited
Музыкальный руководитель и дирижёр – Сергей МИХЕЕВ
Режиссеры и художники-постановщики – лауреаты Национальной театральной премии «Золотая Маска» Мария ЛИТВИНОВА, Вячеслав ИГНАТОВ
Художники по костюмам – Ольга и Елена БЕКРИЦКИЕ
Хормейстер – Руслан ГЕНЭ
Художник по свету – Сергей МАРТЫНОВ
Хореограф – лауреат всероссийского конкурса Нина МАДАН
Скульптор-бутафор – Андрей ХРЕЩАТЫЙ
Кукольная анимация – Алина НАТАХИНА, Вероника ФЕДОРОВА
Видео инсталляция — Мария СТЕПАНОВА
Детская оперная студия театра -
лауреат международного конкурса НадеждаТВЕРДОХЛЕБОВА (ассистент режиссеров, руководитель студии),
лауреат международных конкурсов Елена КАНДЗЮБА (хормейстер),
лауреат международных конкурсов Эдуард ПОБЕДИНСКИЙ (концертмейстер)
Творчество крупнейшего композитора-симфониста ХХ века Бенджамина Бриттена (1913 – 1976) связано не только с новым расцветом академической музыкальной традиции Великобритании, но и с возрождением жанра английской оперы. Бриттен стал автором крупнейших произведений оперного жанра и, будучи истинным новатором, создал тип камерной оперы. «Моя заветная мечта - создать такую оперную форму, которая была бы эквивалентна чеховским драмам... Камерную оперу я считаю более гибкой для выражения сокровенных чувств. Она даёт возможность заострить внимание на психологии человека. А ведь именно это стало центральной темой современного передового искусства». И детские оперы композитора, не смотря на свою направленность на юных зрителей, всецело отвечают этой характеристике, данной своим оперным опусам самим автором.
К специально созданным для детской аудитории произведениям оперного жанра в наследии Бриттена принадлежат оперы «Маленький трубочист, или Давайте делать оперу» и «Ноев ковчег». И если первая партитура относится к довольно распространённому в ХХ столетии опусу, представляющему юным зрителям инструменты симфонического оркестра и принципы оперного искусства, то «Ноев ковчег» (созданный в 1958 году) принадлежит к немногочисленным музыкально-театральным воплощениям библейской темы для детей.
Опера основана на знаменитой библейской притче из «Книги Бытия» о Великом потопе, о гибели и возрождении жизни на Земле. Либретто базируется на текстах Честерского средневекового миракля XVI века по мотивам ветхозаветной истории о Ноевом ковчеге. Миракли (от латинского слова miraclium – «чудо») – средневековый жанр театрализованного представления, основанного на сюжетах из жизни святых или из Священного писания. Наиболее древние английские рукописи, сохранившие тексты мираклей, относятся к XVI веку. В одной из подобных рукописей, известной как Честерский цикл, содержится миракль о Всемирном потопе – на этот текст и опирался Бриттен, создавая оперу. Как и во всех английских мираклях, библейские персонажи изображаются здесь как живые люди, близкие и понятные современникам. Так, Ной мало отличается от английского горожанина XVI века, вынужденного терпеть сварливую жену – она откровенно насмехается над его планами строительства ковчега, в то время как сыновья Ноя помогают ему. В то же время Ной выглядит опытным корабельщиком, со знанием дела прилаживающим бушприт, грот-мачту и снасти, чтобы «поднять паруса с отливом»… И общая фабула сюжета отвечает библейской истории. Видя греховность рода человеческого, Бог решил в наказание уничтожить его и спасти лишь праведного человека Ноя и его семью. Бог велел Ною построить Ковчег и взять на его борт животных – «каждой твари по паре».
Задумывая детскую оперу, композитор предполагал, что дети будут не только в зрительном зале – он предусмотрел участие детей в исполнении произведения. Взрослым певцам поручены роли Господа Бога, Ноя и его супруги, в то время как роли детей героя, а также роли животных, которым суждено обрести спасение в ковчеге, рассчитаны на юных исполнителей.
Театр имени Наталии Сац предлагает свою версию этого оперного шедевра. К персонажам оперы добавлены Адам и Ева, Каин и Авель, наверняка самый непосредственный отклик у детей вызовет стремящийся попасть в ковчег великан Ог... Привлекая новых действующих лиц, режиссёры спектакля Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов стремились подчеркнуть эпический характер оперы. «За время работы над спектаклем мы изучили огромное количество материалов о всемирном потопе», - рассказывают постановщики, - «Открытия, сделанные нами, нашли отражение в спектакле. У нас это рассказ не про веселый круиз с животными, как в некоторых современных интерпретациях для детей. Это история о тяжком труде, силе и сплоченности семьи, которой удалось пронести свет через гибель всего мира. Им удалось возродить мир заново. В нашем спектакле мы используем кукол, анимацию и элементы теневого театра на огромном экране, добавляем танцевальные эпизоды… У нас на сцене вообще будет много необычного, как и должно быть в детском спектакле».