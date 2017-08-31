В топ-10 рейтинга культурных фестивалей РФ попал подольский фестиваль "Славянское подворье"
31.08.2017, 12:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль «Славянское подворье», который прошел в Подольске 27 августа, занял седьмое место в рейтинге культурных фестивалей России.
Аналитическое агентство «ТурСтат», специализирующееся на исследованиях рынка туризма и путешествий по России и СНГ, составило рейтинг самых популярных культурных событий и фестивалей России лета 2017 года.
«В рейтинге «топ-10 культурных фестивалей России», популярных у туристов летом 2017 года, подольский фестиваль «Славянское подворье», который прошел 27 августа на Певческом поле в Подольске, занял седьмое место. Всего данный фестиваль посетили более 20 тысяч человек», – говорится в сообщении.
Рейтинг был составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. На первом месте фестиваль «Гринландия», который прошёл этим летом в Кировской области, на втором «Bridge of Arts», прошедший в Ростове-на-дону, а третье место занял фестиваль «Театральный дворик», который состоялся в Туле.
Аналитическое агентство «ТурСтат», специализирующееся на исследованиях рынка туризма и путешествий по России и СНГ, составило рейтинг самых популярных культурных событий и фестивалей России лета 2017 года.
«В рейтинге «топ-10 культурных фестивалей России», популярных у туристов летом 2017 года, подольский фестиваль «Славянское подворье», который прошел 27 августа на Певческом поле в Подольске, занял седьмое место. Всего данный фестиваль посетили более 20 тысяч человек», – говорится в сообщении.
Рейтинг был составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. На первом месте фестиваль «Гринландия», который прошёл этим летом в Кировской области, на втором «Bridge of Arts», прошедший в Ростове-на-дону, а третье место занял фестиваль «Театральный дворик», который состоялся в Туле.
Источник: http://mosreg.ru