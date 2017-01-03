В центре Воронежа открылся кинотеатр под открытым небом
03.01.2017, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В центре Воронежа, на площади Ленина у главной городской новогодней ёлки, рядом со сценой установили светодиодный экран, с помощью которого в дни зимних каникул для жителей и гостей Воронежа будут транслироваться мультфильмы, а также кинокартины о местных достопримечательностях.
Первый показ прошёл 2 января. Зрители посмотрели анимационную ленту воронежской студии Wizart Animation "Снежная королева", а также фильмы о городе, комплексе Ольденбургских и музее-заповеднике "Дивногорье".
3, 5 и 7 января в воронежском кинотеатре под открытым небом покажут мультфильм "Снежная королева-2", 4 и 6 января –мультфильм "Снежная королева".
4 января воронежцы увидят фильмы о "Бобровом питомнике" и природном биосферном заповеднике, 5 января - фильм о музее "Дивногорье", 6 января - фильмы "Усадьба Веневитинова", "Дом-музей Никитина", "Музей-квартира Мордасовой" и "Здание Мещанской управы", 7 января - фильм "Дворцовый комплекс Ольденбургских".
Ленты про воронежский зоопарк и "Звёзды воронежского "Ералаша"" будут показывать ежедневно.
Первый показ прошёл 2 января. Зрители посмотрели анимационную ленту воронежской студии Wizart Animation "Снежная королева", а также фильмы о городе, комплексе Ольденбургских и музее-заповеднике "Дивногорье".
3, 5 и 7 января в воронежском кинотеатре под открытым небом покажут мультфильм "Снежная королева-2", 4 и 6 января –мультфильм "Снежная королева".
4 января воронежцы увидят фильмы о "Бобровом питомнике" и природном биосферном заповеднике, 5 января - фильм о музее "Дивногорье", 6 января - фильмы "Усадьба Веневитинова", "Дом-музей Никитина", "Музей-квартира Мордасовой" и "Здание Мещанской управы", 7 января - фильм "Дворцовый комплекс Ольденбургских".
Ленты про воронежский зоопарк и "Звёзды воронежского "Ералаша"" будут показывать ежедневно.