ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Древлехранилище памяти семьи российского императора Николая II открылось в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в посёлке Ливадия на юге Крыма.

«В экспозицию вошли подлинные фотографии российских императоров дома Романовых - Александра II, Александра III, Николая II, императриц и великих князей, а также личный фотоальбом императора Николая II. Серебряные и золотые награды, ордена, медали: награда за оборону Севастополя великого князя Николая Николаевича – орден Святого Георгия, георгиевские кресты, настольные медали на коронацию, бракосочетание и кончину российских монархов», - сообщила пресс-служба администрации Ялты.