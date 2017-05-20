ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьера спектакля "Птица Феликс" состоится в рамках фестиваля "Времена года в Подмосковье" 26 мая в театре Гонзаго в усадьбе «Архангельское», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



«Администрация губернатора Московской области и Государственный музей-усадьба “Архангельское” представляют 26 мая в 19:00 спектакль “Птица Феликс”, посвященный династии Юсуповых», – говорится в сообщении.



Гений рода – через это понятие авторы спектакля стремятся рассказать об одной из самых ярких, притягательных и загадочных династий России – о семье Юсуповых. В судьбе этого рода закодирован миф о возрождающейся из пепла птице Феникс. Вопреки старинному проклятию, войнам, революциям, милости и немилости государей, Юсуповы сохраняли все свои ценнейшие фамильные черты: любовь к родине, независимость, умение служить, но не прислуживать, обостренное чувство прекрасного и одухотворенную любовь к искусству, отмечается в материале.



Принципиально важно, что проект будет представлен в усадьбе «Архангельское», в одной из жемчужин наследия Юсуповых. «Птица Феликс» – первый оригинальный проект, созданный для уникальной локации усадьбы – театра Гонзага. Это единственный в мире усадебный деревянный театр, обладающий машинерией и набором декораций той эпохи. После реставрационных работ в театре еще ни разу не играли спектакли, подчёркивается в пресс-релизе.



В нём поясняется, что в основе премьерного спектакля «Птица Феликс» – поэтическая пьеса столичного драматурга Михаила Чевеги, основанная на мемуарах и личных архивах семьи Юсуповых. Поэтический текст сопровождается историческими комментариями в авторской переработке советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.



По данным пресс-службы, автор идеи, художник Павел Каплевич – продюсер, экспериментатор, заслуженный деятель искусств России. Работал в проектах Олега Меньшикова «Нижинский» и «Горе от ума», Анастасии Вертинской «Имаго», был сценографом в большинстве спектаклей Андрея Жолдака и Владимира Мирзоева. Выпустил ряд успешных постановок в Большом театре, МХТ имени Чехова, «Современнике». В кино сотрудничал с Денисом Евстигнеевым, Павлом Лунгиным, Александром Сокуровым.



Режиссёр спектакля – Игорь Миркурбанов, актёр, режиссёр, музыкант, лауреат премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», премий Олега Янковского и Олега Табакова. Культовый актёр современного российского театра и одновременно – яркий музыкант, успешно выступающий с сольными концертами. Играет ведущие роли в репертуаре театров МХТ имени Чехова и «Ленком»: в спектаклях «Идеальный муж», «Братья Карамазовы», «Борис Годунов», «Вальпургиева ночь» и других. Участник и лауреат престижных международных театральных фестивалей (Вена, Авиньон, Эдинбург, Париж, Базель, Рим, Мельбурн, Токио, Нью-Йорк). Сотрудничал с театром Хаусманна (Бохум, Германия), Судзуки (Тога, Сидзуока, Япония) и другими, добавляется в сообщении.



Роли в спектакле исполняют Игорь Миркурбанов, Роза Хайруллина, Риналь Мухамедов, сообщает пресс-служба.



Роза Хайруллина – заслуженная артистка России, актриса Московского театра Олега Табакова, лауреат Государственной премии РФ. Занята в ведущих ролях в репертуаре Театра Олега Табакова, Театре Наций, МХТ имени Чехова. Спектакли с её участием удостоены ряда престижный наград и, в частности, премии «Золотая маска». Активно снимается в кино, получила приз Московского международного кинофестиваля и премию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме Андрея Прошкина «Орда», уточняется в материале.



В нём добавляется, что Риналь Мухаметов – актёр театра и кино, выпускник Школы-студии МХАТ (курс К. Серебренникова), актёр Гоголь-центра. Среди ролей в кино – д’Артаньян в новой версии «Трёх мушкетеров», инопланетянин в «Притяжении» Фёдора Бондарчука. Сыграл главную роль в новой картине Павла Чухрая «Холодное танго», которая откроет XXVII Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи.



По информации пресс-службы, 26 мая в усадьбе «Архангельское» в 14:00 состоится пресс-показ спектакля в театре Гонзага, в 15:30 – кофе-брейк в Музее военной техники Вадима Задорожного, в 17:30. – экскурсия по Дворцу музея-усадьбы «Архангельское».