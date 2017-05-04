В зале Яани Кирик отметят Яанов день
04.05.2017, 15:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 и 17 июня эстонский концертный зал Яани Кирик приглашает петербуржцев и гостей города на праздничные мероприятия, приуроченные к одному из самых любимых и значимых для эстонцев праздника - Яанова дня.
У эстонцев есть красивая легенда: когда-то очень давно, когда всем на земле и на небе правил Таэватаат (Небесный Дед), он создал Солнце и очень переживал, что светило может погаснуть или упасть на леса и вызвать пожар. Таэватаат поручил юноше по имени Койт (Восход) и девушке по имени Хямарик (Закат) следить, чтобы с Солнцем не случилось каких-нибудь неприятностей. Ранним утром Койт выпускал светило, а вечером Хямарик принимала и «тушила» его. Как обычно водится, молодые люди полюбили друг друга. Но встретиться они могли только в начале лета, в период белых ночей, когда закат незаметно переходит в рассвет. Добрый Небесный Дед сжалился над молодыми и хотел их поженить, но те воспротивились. «Вечно будем женихом и невестой, вечно сладкой будет наша любовь!» Так и встречаются они раз в году в пору белых ночей. Этой ночью чествуют всех Яанов, самым популярным напитком является пиво, а самым востребованным танцем, конечно, «Каэраяан» (Овсяный Яан).
С тех пор Яанов день (Иванов) один из самых любимых праздников народов Европы, его отмечают 23 июня, в самую короткую ночь. Считалось, что в Иванову ночь (ночь накануне Рождества Иоанна Крестителя) нельзя спать до самого рассвета - не только потому, что можно услышать пение эльфов, но прежде всего с целью оберега на весь грядущий год. Ближе к полуночи по всей Эстонии зажигаются костры Яановой ночи. Это особое, мистическое время.
15 июня на фестивале «Яановы дни» в Яани Кирик выступит знаменитый эстонский Лембит Саарсалу Квартет, в концерте также принимает участие петербургский саксофонист Максим Медведев.
Саксофонист и композитор Лембит Саарсалу является ведущей фигурой эстонского джаза и одним из лучших саксофонистов Европы. Саарсалу - единственный джазовый музыкант Эстонии, который завоевал международное признание как исполнитель джазового мейнстрима.
17 июня фестиваль «Яановы дни» завершится грандиозной кантатой Карла Орфа «Кармина Бурана» в исполнении Хора и симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением Сергея Федосеева.
Своим названием сочинение обязано литературному сборнику, датируемому примерно 1300 годом (Carmina по-латински - стихи, песни; Burana - латинское название баварской местности, где в XIX веке была найдена рукопись). В этом памятнике оказались собранными около 150 стихов и песен французских, немецких, английских, итальянских поэтов. В книге простым обывательским языком написаны стихотворения о земных человеческих потребностях. Страницу за страницей заполняли беглые монахи, странствующие менестрели и просто мечтатели. Карл Орф, прочитав «Кармину Бурану», увидел в ней Колесо Фортуны, которое, вращаясь, превращает жизнь то в наслаждение, то в муку. Это нашло отражение в кантате, яркой особенностью которой стали ударные партии. Они, словно примитивный камертон, отсчитывают деления Колеса Фортуны и задают произведению четкий, почти первобытный ритм.
У эстонцев есть красивая легенда: когда-то очень давно, когда всем на земле и на небе правил Таэватаат (Небесный Дед), он создал Солнце и очень переживал, что светило может погаснуть или упасть на леса и вызвать пожар. Таэватаат поручил юноше по имени Койт (Восход) и девушке по имени Хямарик (Закат) следить, чтобы с Солнцем не случилось каких-нибудь неприятностей. Ранним утром Койт выпускал светило, а вечером Хямарик принимала и «тушила» его. Как обычно водится, молодые люди полюбили друг друга. Но встретиться они могли только в начале лета, в период белых ночей, когда закат незаметно переходит в рассвет. Добрый Небесный Дед сжалился над молодыми и хотел их поженить, но те воспротивились. «Вечно будем женихом и невестой, вечно сладкой будет наша любовь!» Так и встречаются они раз в году в пору белых ночей. Этой ночью чествуют всех Яанов, самым популярным напитком является пиво, а самым востребованным танцем, конечно, «Каэраяан» (Овсяный Яан).
С тех пор Яанов день (Иванов) один из самых любимых праздников народов Европы, его отмечают 23 июня, в самую короткую ночь. Считалось, что в Иванову ночь (ночь накануне Рождества Иоанна Крестителя) нельзя спать до самого рассвета - не только потому, что можно услышать пение эльфов, но прежде всего с целью оберега на весь грядущий год. Ближе к полуночи по всей Эстонии зажигаются костры Яановой ночи. Это особое, мистическое время.
15 июня на фестивале «Яановы дни» в Яани Кирик выступит знаменитый эстонский Лембит Саарсалу Квартет, в концерте также принимает участие петербургский саксофонист Максим Медведев.
Саксофонист и композитор Лембит Саарсалу является ведущей фигурой эстонского джаза и одним из лучших саксофонистов Европы. Саарсалу - единственный джазовый музыкант Эстонии, который завоевал международное признание как исполнитель джазового мейнстрима.
17 июня фестиваль «Яановы дни» завершится грандиозной кантатой Карла Орфа «Кармина Бурана» в исполнении Хора и симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением Сергея Федосеева.
Своим названием сочинение обязано литературному сборнику, датируемому примерно 1300 годом (Carmina по-латински - стихи, песни; Burana - латинское название баварской местности, где в XIX веке была найдена рукопись). В этом памятнике оказались собранными около 150 стихов и песен французских, немецких, английских, итальянских поэтов. В книге простым обывательским языком написаны стихотворения о земных человеческих потребностях. Страницу за страницей заполняли беглые монахи, странствующие менестрели и просто мечтатели. Карл Орф, прочитав «Кармину Бурану», увидел в ней Колесо Фортуны, которое, вращаясь, превращает жизнь то в наслаждение, то в муку. Это нашло отражение в кантате, яркой особенностью которой стали ударные партии. Они, словно примитивный камертон, отсчитывают деления Колеса Фортуны и задают произведению четкий, почти первобытный ритм.