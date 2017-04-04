ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 апреля 2017 года в 19:00 в Концертном зале «Яани Кирик» (Эстонская церковь Святого Иоанна, улица Декабристов 54 А) состоится премьера российско-литовского этнографического проекта «Диалог культур», приуроченного ко Дню восстановления независимости Литвы.



Вход на мероприятие свободный.



В этот вечер на одной сцене будут представлены музыкальные традиции двух культур – России и Литвы. Это будет не только диалог двух стран, но и диалог разных направлений: аутентичного фольклора и его авторских интерпретаций.



В первом отделении концерта фольклорный ансамбль «Аринушка» (Литва, руководители Ирена и Николай Захаровы) и группа перкуссионистов "Нand voice" вместе с петербургским Молодёжным симфоническим оркестром имени А. Р. Паулавичюса Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова (художественный руководитель и дирижёр - Алексей Васильев) и московским гитаристом Александром Папием исполнят сочинение «Старая вера» современного литовского композитора Линаса Римши. Оно основано на фольклоре русских старообрядцев Литвы и написано в формате world music. В 2013 году сочинение заинтересовало Британскую компанию ARC MUSIC, которая издала компакт-диск литовского композитора. Линас Римша является один из лидеров «балтийского джаза», пишет на эту тему книги и выступает с многочисленными коллективами, преподаёт в Литовской академии музыки и театра, успешно пишет музыку для театра и кино.



Во втором отделении Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (художественный руководитель - Галина Лобкова) представит программу «Праздничные молодёжные гуляния в народных традициях».

Публике будет предоставлена уникальная возможность погрузиться в атмосферу зимних праздничных собраний молодёжи - «святочных игрищ», а также познакомитмся с традицией весенних уличных хороводных гуляний, которые начинаются после Пасхи. Прозвучат напевы Русского Севера, записанные в фольклорных экспедициях и максимально приближенные к подлинному звучанию.



Русский фольклорный ансамбль «Аринушка», созданный в Вильнюсе в 1998 году музыкантами Иреной и Николаем Захаровыми, - коллектив, который по-настоящему объединяет научный подход в изучении фольклора с его профессиональным исполнением, а традиции народной музыки — с современной музыкальной культурой. Лауреат многочисленных фольклорных фестивалей и конкурсов, коллектив хорошо известен за рубежом. Руководители ансамбля являются организаторами международного фольклорного фестиваля «Покровские колокола», который проходит в Вильнюсе с 2004 года. С 2009 года фестиваль стал заказчиком world music проектов, авторы которых - литовские и русские композиторы. Так родились произведения «Старая вера» и «Женская песнь» Римши, «Этносфера – новое дыхание традиций» Дойникова, «Народная рапсодия» Римкявичуса, «Из этого города» Юркунаса, «Сага о жизни» Мартинайтиса. Все поекты были представлены на сцене Литовской национальной филармонии совместно с Литовским камерным оркестром и известными музыкантами.





Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.



Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова существует с 1976 года. Первыми его участниками стали студенты разных отделений, которых объединила любовь к народным песням, услышанным в фольклорной экспедиции непосредственно из уст подлинных носителей традиции, стремление к сохранению и исполнению народной музыки. Основатель и бессменный руководитель ансамбля в течение более 30 лет – профессор Ленинградской консерватории, заслуженный деятель искусств Анатолий Михайлович Мехнецов (1936–2008). В настоящее время в коллектив входят студенты, обучающиеся по направлению подготовки «этномузыкология», преподаватели кафедры этномузыкологии и сотрудники Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова. Ансамбль ведёт многоплановую концертно-творческую деятельность в Санкт-Петербурге, в других городах России и за рубежом – участвует в фестивалях, концертах, творческих проектах и научно-практических конференциях.



Молодёжный симфонический оркестр имени Альгирдаса Паулавичюса Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова.



Молодёжный симфонический оркестр имени Альгирдаса Паулавичюса Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова существует на базе учебного коллектива, реализующего программу по предмету «оркестровый класс». Тем не менее, это самостоятельный профессиональный коллектив, который в течение всего своего существования ведёт активную творческую жизнь, выступая на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга, городов России и зарубежья. Оркестр несколько сезонов подряд с неизменным успехом участвует в абонементах Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.



В исключительно богатой событиями истории коллектива, - победы на международных молодёжных фестивалях и регулярные гастроли в странах Европы.



Около четверти века деятельность оркестра была неразрывно связана с именем его руководителя, выдающегося музыканта и педагога Альгирдаса Паулавичюса, который возглавлял коллектив до конца 2007 года. После его безвременной кончины, дирижёрская палочка маэстро была передана директору Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова, а ныне ректору Санкт-Петербургской консерватории, Алексею Васильеву, который является художественным руководителем и главным дирижёром коллектива в настоящее время. Оркестр зарекомендовал себя как высокопрофессиональный и любимый публикой коллектив.

В марте 2008 года решением Совета училища Молодёжному симфоническому оркестру Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова было присвоено имя Альгирдаса Паулавичюса.