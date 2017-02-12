В здании усадьбы Разумовского в Москве открылся Государственный музей спорта
12.02.2017, 17:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Здание усадьбы Разумовского стало хранилищем уникальных экспонатов, которые расскажут об истории и традициях отечественного спорта. Теперь здесь работает Государственный музей спорта.
Он был создан ещё в 1987 году и возрождён в 2010-м. В его фонде более 80 тысяч экспонатов, которые демонстрируют победы советских и российских спортсменов. В музее можно увидеть медали Ольги Корбут, Александра Рагулина, Ольги Капрановой и Семёна Елистратова, «Золотой мяч» Льва Яшина, наградные пояса Ивана Ярыгина.
Выставочные залы посвящены определённым видам спорта - футболу, хоккею, водным видам. Посетители познакомятся с историей развития отечественного спорта за более чем 100-летний период - в дореволюционной России, СССР и сегодня. Они узнают об исконно русских играх и появлении первых спортивных обществ, зарождении комплекса ГТО, массовом спорте и Олимпийских играх современности.
В обновлённом музее откроется интерактивная площадка - библиотека, где будут проходить встречи и дискуссии. На его территории также появится тематический парк под открытым небом.
Он был создан ещё в 1987 году и возрождён в 2010-м. В его фонде более 80 тысяч экспонатов, которые демонстрируют победы советских и российских спортсменов. В музее можно увидеть медали Ольги Корбут, Александра Рагулина, Ольги Капрановой и Семёна Елистратова, «Золотой мяч» Льва Яшина, наградные пояса Ивана Ярыгина.
Выставочные залы посвящены определённым видам спорта - футболу, хоккею, водным видам. Посетители познакомятся с историей развития отечественного спорта за более чем 100-летний период - в дореволюционной России, СССР и сегодня. Они узнают об исконно русских играх и появлении первых спортивных обществ, зарождении комплекса ГТО, массовом спорте и Олимпийских играх современности.
В обновлённом музее откроется интерактивная площадка - библиотека, где будут проходить встречи и дискуссии. На его территории также появится тематический парк под открытым небом.