ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 апреля Транссибирский Арт-Фестиваль закроется в Новосибирске выступлением Новосибирского академического симфонического оркестра, соло в концерте исполнят Вадим Репин, художественный руководитель фестиваля, и виолончелист Александр Бузлов, дирижёр – Гинтарас Ринкявичус, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра. Анонсированное ранее участие в программе скрипача Леонидаса Кавакоса не состоится по причине болезни музыканта.

«К большому сожалению, Леонидас Кавакос по состоянию здоровья вынужден отменить своё участие в концертах на ближайшие три недели, - рассказал Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, - Его выступления в этот период были анонсированы в Финляндии, Москве и Новосибирске. Конечно, организаторы этих концертов сейчас попали в проблемную ситуацию. В этой связи ко мне обратились коллеги из Московской филармонии, попросили выступить в программе, где было заявлено участие Леонидаса. Я согласился, откликнувшись на просьбу давних партнёров и друзей».

1 апреля в Большом зале московской консерватории с Государственным академическим симфоническим оркестром имени Светланова под управлением Василия Синайского Вадим Репин исполнит «Цыганку» Равеля и, вместе с виолончелистом Александром Бузловым, Двойной концерт Брамса.

«Я подумал, что было бы интересно исполнить этот концерт на Транссибирском Арт-Фестивале, Александр с готовностью откликнулся на моё предложение, за что я ему очень благодарен. Мы постараемся сделать всё, чтобы у нашей публики остались незабываемые впечатления от одного из моих самых любимых произведений» - отметил Репин.

3 апреля, на концерте-закрытии IV Транссибирского Арт-Фестиваля прозвучат «Размышление» и «Вальс-скерцо» для скрипки с оркестром Чайковского, его же сюита из балета «Спящая красавица» и Концерт для скрипки и виолончели Брамса».

Произведения Брамса в программах Фестиваля, занимают значимое место: его сочинения прозвучали в концертах «Романтика в лицах» (Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели), «Золотые трубы» (Трио для фортепиано, скрипки и валторны), «Федосеев-85» (Концерт № 2 для фортепиано с оркестром). Подробнее о программах и исполнителях – на сайте Фестиваля.

Справка

IV Транссибирский Арт-Фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, пройдёт с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучит в период с 15 марта по 3 апреля. Новосибирск остаётся центром Фестиваля, посвящённого в этом году 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения.