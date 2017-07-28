Вахтанговский театр получит две новые сцены, открытие которых запланировано на осень 2017 года
28.07.2017, 21:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вахтанговский театр получит две новые сцены, открытие которых запланировано на осень 2017 года.
Об этом Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сообщил на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства.
Глава Минкультуры России отметил, что ведомство поддерживает "гастрольно, и базово наиболее успешные учреждения". "Например, пять лет назад у Академического театра имени Вахтангова было две сцены, а этой осенью мы откроем пятую и шестую сцены, все в одной точке, на Арбате. Это будет целый театральный комплекс", - сообщил Министр.
Владимир Мединский также отметил, что в 2017 году "фактически состоялся прорыв в новых формах государственной поддержки театров". "Благодаря Вашему поручению, данному на форуме Народного фронта, индексированы театральные гранты и гранты концертных организаций. Это вызвало огромный положительный резонанс, и Вам признательны все деятели культуры", - сказал Министр, добавив, что также был расширен перечень получателей грантов за счёт 15 учреждений из регионов Севера и Сибири.
Кроме того, Владимир Мединский рассказал о гастролях детских кукольных театров. Решение о системной поддержке детских и кукольных театров, в том числе их гастрольной деятельности, было принято в апреле этого года Председателем Правительства Российской Федерации. По словам Министра, в этом году господдержку получат детские театры в 78 регионах, а гастроли пройдут в 57 субъектах.
Министр рассказал Президенту о программе "Большие гастроли", в рамках которой лучшие столичные театры выступают в удалённых регионах России. Он напомнил, что программа была создана в 2014 году по поручению главы государства и Администрации Президента. В этом году в рамках проекта будет продано 350 тысяч билетов и пройдёт 700 спектаклей.
"Это в четыре раза больше, чем два года назад, при этом деньги на господдержку мы тратим те же самые", - сказал он, уточнив, что количество спектаклей увеличилось за счёт того, что в программу включились спонсоры, коммерсанты, региональные и муниципальные власти.
Владимир Мединский также пригласил Президента Российской Федерации принять участие в закрытии конкурса молодых театральных режиссёров, итоги которого будут подведены в начале ноября.
"Эти молодые режиссёры – будущие художественные руководители наших театров, это молодая смена. Финал конкурса состоится 10 ноября в Академическом театре имени Евгения Вахтангова. И мы хотели бы пригласить Вас на подведение его итогов", - сказал Министр культуры Российской Федерации.
Об этом Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сообщил на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства.
Глава Минкультуры России отметил, что ведомство поддерживает "гастрольно, и базово наиболее успешные учреждения". "Например, пять лет назад у Академического театра имени Вахтангова было две сцены, а этой осенью мы откроем пятую и шестую сцены, все в одной точке, на Арбате. Это будет целый театральный комплекс", - сообщил Министр.
Владимир Мединский также отметил, что в 2017 году "фактически состоялся прорыв в новых формах государственной поддержки театров". "Благодаря Вашему поручению, данному на форуме Народного фронта, индексированы театральные гранты и гранты концертных организаций. Это вызвало огромный положительный резонанс, и Вам признательны все деятели культуры", - сказал Министр, добавив, что также был расширен перечень получателей грантов за счёт 15 учреждений из регионов Севера и Сибири.
Кроме того, Владимир Мединский рассказал о гастролях детских кукольных театров. Решение о системной поддержке детских и кукольных театров, в том числе их гастрольной деятельности, было принято в апреле этого года Председателем Правительства Российской Федерации. По словам Министра, в этом году господдержку получат детские театры в 78 регионах, а гастроли пройдут в 57 субъектах.
Министр рассказал Президенту о программе "Большие гастроли", в рамках которой лучшие столичные театры выступают в удалённых регионах России. Он напомнил, что программа была создана в 2014 году по поручению главы государства и Администрации Президента. В этом году в рамках проекта будет продано 350 тысяч билетов и пройдёт 700 спектаклей.
"Это в четыре раза больше, чем два года назад, при этом деньги на господдержку мы тратим те же самые", - сказал он, уточнив, что количество спектаклей увеличилось за счёт того, что в программу включились спонсоры, коммерсанты, региональные и муниципальные власти.
Владимир Мединский также пригласил Президента Российской Федерации принять участие в закрытии конкурса молодых театральных режиссёров, итоги которого будут подведены в начале ноября.
"Эти молодые режиссёры – будущие художественные руководители наших театров, это молодая смена. Финал конкурса состоится 10 ноября в Академическом театре имени Евгения Вахтангова. И мы хотели бы пригласить Вас на подведение его итогов", - сказал Министр культуры Российской Федерации.
Источник: Министерство культуры