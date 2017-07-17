ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Советская и российская актриса театра и кино Валентина Талызина за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом сообщается в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Писатель из Самары Михаил Толкач и заместитель генерального директора музея-заповедника "Московский Кремль" Андрей Баталов удостоены ордена Дружбы.

Почётное звание заслуженного художника России присвоено Александру Волкову – художнику, преподавателю Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки.

Ранее Президент России Владимир Путин наградил актрису Наталью Варлей орденом Почёта.