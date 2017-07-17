Валентина Талызина удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством"
17.07.2017, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Советская и российская актриса театра и кино Валентина Талызина за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, и многолетнюю плодотворную деятельность удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Об этом сообщается в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Писатель из Самары Михаил Толкач и заместитель генерального директора музея-заповедника "Московский Кремль" Андрей Баталов удостоены ордена Дружбы.
Почётное звание заслуженного художника России присвоено Александру Волкову – художнику, преподавателю Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки.
Ранее Президент России Владимир Путин наградил актрису Наталью Варлей орденом Почёта.
Писатель из Самары Михаил Толкач и заместитель генерального директора музея-заповедника "Московский Кремль" Андрей Баталов удостоены ордена Дружбы.
Почётное звание заслуженного художника России присвоено Александру Волкову – художнику, преподавателю Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки.
Ранее Президент России Владимир Путин наградил актрису Наталью Варлей орденом Почёта.
Источник: Министерство культуры РФ