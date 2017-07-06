ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит на XXVI Международном музыкальном фестивале в одном из старинных городов Финляндии – Миккелии. Он пройдет с 6 по 9 июля 2017 г. Художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев.

В этом году программа будет посвящена трем композиторам: Яну Сибелиусу, Родиону Щедрину и Игорю Стравинскому. В рамках фестиваля в Финляндии впервые прозвучит оркестровая пьеса «Погребальная песня» Игоря Стравинского.

Выступления пройдут на нескольких концертных площадках, в Кафедральном соборе и в церкви Hirvensalmi. Фестиваль откроется симфонической поэмой «Финляндия» Яна Сибелиуса, Шестой симфонией и Первым фортепианным концертом Петра Чайковского. Гости программы также смогут услышать русские романсы, музыку Брамса, музыку из балета «Жар-птица». В закрытии фестиваля примет участие Денис Мацуев.