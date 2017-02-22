Вечер памяти Елизаветы Глинки прошёл в "Иностранке"
22.02.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вечер памяти погибшей в авиакатастрофе правозащитницы Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, прошёл в Библиотеке иностранной литературы 20 февраля, в день ее рождения.
Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц.
Елизавета Глинка создала фонд «Справедливая помощь», помогала бездомным, была одной из первых участниц хосписного движения в России и мечтала построить больницу для бедных. Последние несколько лет она помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России. 20 февраля Елизавете Глинке исполнилось бы 55 лет. Её вспоминали друзья и коллеги, волонтеры, подопечные, которым она помогла.
«Ушёл мой добрый друг. Для того, чтобы мы все стали лучше, в том числе и я», - сказал старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров.
Председатель Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Раиса Лукутцова во время своего выступления объявила о том, что ««Российский красный крест» принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой российского краснокрестного движения - «Золотым сердцем» - за утверждение идеалов гуманизма и милосердия». Награда была вручена вдовцу Глебу Глинке.
В рамках вечера памяти Елизаветы Глинки прозвучали произведения русской классики и современных композиторов в исполнении Ансамбля солистов МГАСО под управлением Павла Когана, солистки Пермского театра оперы и балета Анжелики Минасовой (сопрано), ансамбля при московской хоровой капелле мальчиков, воспитанников Центра русской музыкальной культуры «Алатырь» под руководством Аркадия Яковлева, группы «ПЛАНЕТА N», а также была организована фотовыставка работ Елены Рустанович.
Организаторами вечера выступили Библиотека иностранной литературы, Совет по правам человека, Международная общественная организация «Справедливая помощь», интернет издание «Православие и мир», Центр русской музыкальной культуры «Алатырь» и Общественное Телевидение России.
Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Она сопровождала гуманитарный груз для сирийских больниц.
Елизавета Глинка создала фонд «Справедливая помощь», помогала бездомным, была одной из первых участниц хосписного движения в России и мечтала построить больницу для бедных. Последние несколько лет она помогала вывозить детей из зон военных конфликтов, в том числе для лечения в России. 20 февраля Елизавете Глинке исполнилось бы 55 лет. Её вспоминали друзья и коллеги, волонтеры, подопечные, которым она помогла.
«Ушёл мой добрый друг. Для того, чтобы мы все стали лучше, в том числе и я», - сказал старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров.
Председатель Общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Раиса Лукутцова во время своего выступления объявила о том, что ««Российский красный крест» принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой российского краснокрестного движения - «Золотым сердцем» - за утверждение идеалов гуманизма и милосердия». Награда была вручена вдовцу Глебу Глинке.
В рамках вечера памяти Елизаветы Глинки прозвучали произведения русской классики и современных композиторов в исполнении Ансамбля солистов МГАСО под управлением Павла Когана, солистки Пермского театра оперы и балета Анжелики Минасовой (сопрано), ансамбля при московской хоровой капелле мальчиков, воспитанников Центра русской музыкальной культуры «Алатырь» под руководством Аркадия Яковлева, группы «ПЛАНЕТА N», а также была организована фотовыставка работ Елены Рустанович.
Организаторами вечера выступили Библиотека иностранной литературы, Совет по правам человека, Международная общественная организация «Справедливая помощь», интернет издание «Православие и мир», Центр русской музыкальной культуры «Алатырь» и Общественное Телевидение России.