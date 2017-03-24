Вечер памяти журналиста Дмитрия Циликина пройдёт 28 марта в петербургском Доме актёра
24.03.2017, 11:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 марта 2017 года в Санкт-Петербургском Доме актёра состоится Вечер памяти журналиста Дмитрия Циликина, зверски убитого год назад. Друзья и коллеги Дмитрия соберутся в этот вечер, чтобы почтить его память, вспомнить о нём и принести свою любовь и скорбь. Это: писатель Татьяна Москвина, актёры Анна Алексахина и Валерий Дьяченко, пианисты Алексей Гориболь и Полина Осетинская, режиссёр Григорий Козлов, музыканты ЗКР симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Ущаповский, Алексей Богорад и Тарас Трепель, а также Роман Смирнов, Екатерина Васильева, Александр Секацкий, актёры театров «Зазеркалье» и «Мастерская».
Дмитрий Циликин - актер, журналист, выдающийся театральный критик. В 1982 году окончил ЛГИТМиК (класс профессора И. П. Владимирова) и до 1990 года служил в Ленинградском театре комедии имени Н.П.Акимова. Затем занялся журналистикой, и в газете «Час пик» прошёл путь от корреспондента до редактора блока «Культура и общество». Дмитрий много работал на телевидении автором и ведущим программ на РТР, Пятом канале, на радиостанции «Эхо Петербурга». В 2001–2003 гг. — автор и ведущий программ Российского телевидения «Арт-экспресс» и «Спешите видеть». Снимал телевизионные фильмы. Его блестящие публикации украшали страницы журналов «Петербургский театральный журнал», «Vogue», «Elle», «Город»; газет «Коммерсантъ», «Московские новости», «Время новостей», «Ведомости».
Дмитрий - автор книг «Вопрос ниже пояса» (2002) и «Письма полумёртвого человека» (2004, в соавторстве с С. А. Лурье).
Дважды Дмитрий Циликин удостаивался премий конкурса «Золотое перо» - специальной премии жюри в 2001 году и Высшей премии Северо-Запада России в области журналистики «Золотое перо-2015» (номинация «Культурное пространство»). Премия была присуждена Дмитрию Циликину посмертно.
Дмитрий Циликин - актер, журналист, выдающийся театральный критик. В 1982 году окончил ЛГИТМиК (класс профессора И. П. Владимирова) и до 1990 года служил в Ленинградском театре комедии имени Н.П.Акимова. Затем занялся журналистикой, и в газете «Час пик» прошёл путь от корреспондента до редактора блока «Культура и общество». Дмитрий много работал на телевидении автором и ведущим программ на РТР, Пятом канале, на радиостанции «Эхо Петербурга». В 2001–2003 гг. — автор и ведущий программ Российского телевидения «Арт-экспресс» и «Спешите видеть». Снимал телевизионные фильмы. Его блестящие публикации украшали страницы журналов «Петербургский театральный журнал», «Vogue», «Elle», «Город»; газет «Коммерсантъ», «Московские новости», «Время новостей», «Ведомости».
Дмитрий - автор книг «Вопрос ниже пояса» (2002) и «Письма полумёртвого человека» (2004, в соавторстве с С. А. Лурье).
Дважды Дмитрий Циликин удостаивался премий конкурса «Золотое перо» - специальной премии жюри в 2001 году и Высшей премии Северо-Запада России в области журналистики «Золотое перо-2015» (номинация «Культурное пространство»). Премия была присуждена Дмитрию Циликину посмертно.