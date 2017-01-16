Виолончелист Кирилл Родин представит программу "Виолончельная миниатюра от эпохи барокко до наших дней"
16.01.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 января в Малом зале Консерватории выступит победитель XVIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, виолончелист Кирилл Родин.
Заслуги его в области академического музыкального искусства неисчислимы: заслуженный артист России, доцент Московской консерватории имени П.И. Чайковского, почётный профессор Пекинской консерватории, солист Московской филармонии. Музыкант гастролирует более чем в 40 странах мира, среди которых Германия, Великобритания, Франция, Хорватия, Япония, Испания, Китай и др. Осуществил записи на компакт-дисках произведений Баха, Бетховена, Гайдна, Бреваля, Брамса, Чайковского, Шостаковича, Мясковского, Пьяццолы.
К. Родин выступит вместе со своим постоянным сценическим партнёром Николаем Григоровым (орган, фортепиано). Их дуэт сложился более 10 лет назад, и музыканты переиграли, кажется, всю существующую литературу для виолончели и органа. На этот раз они представят программу «Виолончельная миниатюра от эпохи барокко до наших дней», в которой прозвучат шедевры Баха и его современников, романтические зарисовки, пьесы эпохи «Короля танго» — Астора Пьяццоллы и произведения наших современников.
Также в концерте примут участие пианист Александр Покидченко и студенты класса К. Родина.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 января, пятница, 19.00
АБОНЕМЕНТ №15
«ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ — ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
Виолончельная миниатюра от эпохи барокко до наших дней
Кирилл РОДИН (виолончель)
Николай ГРИГОРОВ (орган, фортепиано)
Александр ПОКИДЧЕНКО (фортепиано)
В программе:
И.С. Бах, Т. Альбинони, Г.Ф. Гендель, Н. Паганини, Г. Форе, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Д. Поппер, П. Чайковский, М. Брух, Дж. Гершвин, Д. Шостакович, М. Легран, А. Пьяццолла, Р. Щедрин, А. Кнайфель, С. Асламазян
Заслуги его в области академического музыкального искусства неисчислимы: заслуженный артист России, доцент Московской консерватории имени П.И. Чайковского, почётный профессор Пекинской консерватории, солист Московской филармонии. Музыкант гастролирует более чем в 40 странах мира, среди которых Германия, Великобритания, Франция, Хорватия, Япония, Испания, Китай и др. Осуществил записи на компакт-дисках произведений Баха, Бетховена, Гайдна, Бреваля, Брамса, Чайковского, Шостаковича, Мясковского, Пьяццолы.
К. Родин выступит вместе со своим постоянным сценическим партнёром Николаем Григоровым (орган, фортепиано). Их дуэт сложился более 10 лет назад, и музыканты переиграли, кажется, всю существующую литературу для виолончели и органа. На этот раз они представят программу «Виолончельная миниатюра от эпохи барокко до наших дней», в которой прозвучат шедевры Баха и его современников, романтические зарисовки, пьесы эпохи «Короля танго» — Астора Пьяццоллы и произведения наших современников.
Также в концерте примут участие пианист Александр Покидченко и студенты класса К. Родина.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
20 января, пятница, 19.00
АБОНЕМЕНТ №15
«ВИОЛОНЧЕЛИСТЫ — ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
Виолончельная миниатюра от эпохи барокко до наших дней
Кирилл РОДИН (виолончель)
Николай ГРИГОРОВ (орган, фортепиано)
Александр ПОКИДЧЕНКО (фортепиано)
В программе:
И.С. Бах, Т. Альбинони, Г.Ф. Гендель, Н. Паганини, Г. Форе, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Д. Поппер, П. Чайковский, М. Брух, Дж. Гершвин, Д. Шостакович, М. Легран, А. Пьяццолла, Р. Щедрин, А. Кнайфель, С. Асламазян