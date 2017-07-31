ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В августе мобильное приложение «Узнай Москву Фото» ждёт ребрендинг. Создатели проекта планируют вывести его на международный уровень. «Узнай Москву Фото» получит новое имя HISTARS («Звёзды истории»). С 3D-двойниками известных личностей можно будет сфотографироваться не только в Москве, но и в других городах России и Европы.

«Мы в два раза увеличим число локаций, где можно поймать виртуальных двойников на камеру смартфона. Сейчас в Москве таких мест около двух десятков. Цифровые копии будем размещать в тех местах, которые связаны с их реальными прообразами не только в России, но и за рубежом», — рассказал руководитель проекта «Узнай Москву» столичного Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

К примеру, цифровую копию Петра I можно будет скачать в голландском городе Зандаме, где первый российский император учился корабельному делу.

Сфотографироваться со Львом Яшиным пользователи приложения смогут около стадиона «Уэмбли» в Лондоне. Именно там в 1963 году состоялся легендарный матч в честь столетия английского футбола, на котором голкипер играл за сборную мира и не пропустил ни одного мяча.

С другим персонажем приложения - виртуальным Наполеоном Бонапартом можно будет сделать селфи рядом с Эйфелевой башней в Париже и на месте Аустерлицкого сражения (в современной Чехии).

Предполагается, что 3D-двойников русских писателей Александра Пушкина, Льва Толстого и Фёдора Достоевского можно будет «встретить» в Крыму, Санкт-Петербурге и музее-заповеднике «Царское село». Сергей Шакрыл добавил, что москвичи смогут предлагать для 3D-героев новые локации, связанные с их биографией. Идеи можно отправлять на электронную почту проекта «Узнай Москву».

Новые локации для героев добавляют администраторы проекта HISTARS («Узнай Москву Фото»). Они ставят геометку на карте и привязывают к ней 3D-копию исторической личности. После этого список локации обновляется, и виртуальный герой появляется в новом месте.

Цифровую фигуру можно загрузить, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от метки. После этого персонажа можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также делать с ним фотографии.

«Ребрендинг позволит продвигать приложение в разных странах. Мы рассчитываем, что благодаря игровому эффекту зарубежные пользователи заинтересуются в том числе российской историей и историей Москвы. Это также может привлечь иностранных туристов в нашу страну и в Москву в частности», — отметили в Департаменте информационных технологий.