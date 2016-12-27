Виртуальный филиал Русского музея откроется в Великом Устюге
27.12.2016, 12:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ У жителей Устюжны появилась уникальная возможность совершать виртуальные экскурсии по залам одного из лучших музеев мира. В Центральной районной библиотеке имени Батюшковых открылся виртуальный филиал Русского музея - уникальный международный просветительский проект, воплощающий идею доступности крупнейшего собрания национального искусства.
Каждый желающий сможет познакомиться с комплексом Русского музея, его коллекцией и историей, а также с коллекциями художественных музеев России - партнеров Русского музея по проекту «Русский музей: виртуальный филиал». Открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в Устюженской библиотеке стало возможно благодаря Русскому музею и поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
На церемонии открытия Центра мультимедийных программ и печатных изданий Русского музея устюженской библиотеке имени Батюшковых было передано оборудование для видеоконференцсвязи, благодаря которому устюжане смогут слушать лекции из Санкт-Петербурга, из Центра мультимедиа Русского музея. Презентацию проекта «Русский музей: виртуальный филиал» провели сотрудники Русского музея Татьяна Кубанова и Иван Истомин.
Первая виртуальная экскурсия пройдет 5 января, сообщает газеты Устюженского района «Вперед».
Каждый желающий сможет познакомиться с комплексом Русского музея, его коллекцией и историей, а также с коллекциями художественных музеев России - партнеров Русского музея по проекту «Русский музей: виртуальный филиал». Открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в Устюженской библиотеке стало возможно благодаря Русскому музею и поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
На церемонии открытия Центра мультимедийных программ и печатных изданий Русского музея устюженской библиотеке имени Батюшковых было передано оборудование для видеоконференцсвязи, благодаря которому устюжане смогут слушать лекции из Санкт-Петербурга, из Центра мультимедиа Русского музея. Презентацию проекта «Русский музей: виртуальный филиал» провели сотрудники Русского музея Татьяна Кубанова и Иван Истомин.
Первая виртуальная экскурсия пройдет 5 января, сообщает газеты Устюженского района «Вперед».