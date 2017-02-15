ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект «Виртуальный концертный зал», позволяющий посмотреть трансляцию из лучших залов России стартует в Липецкой области 25 февраля на площадке концертного зала «Унион» имени Тихона Хренникова.

Этот проект проводится по инициативе и при поддержке Минкультуры России, объединяя разные города России от Сургута до Хабаровска. Виртуальные залы, созданные по всей России, создают равные возможности доступа к культурным ценностям для всех граждан независимо от места жительства.

Первая трансляция состоится из концертного зала им. П.И. Чайковского (Москва) концерта государственного академического камерного оркестра России. В программе - произведения Бела Бартока, Никколо Паганини, Ференца Листа.

Обновлённый «Унион», который станет площадкой для реализации проекта, был открыт в феврале 2016 года. Его открывал глава региона Олег Королев, который, в частности, отметил, что зал станет «центром историко-культурных событий в жизни областного центра».