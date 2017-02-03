Виртуальный музей расскажет о культуре народов Сахалина и Курильских островов
03.02.2017, 10:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сахалинский областной краеведческий музей презентовал виртуальный музей «Национальные культуры Сахалина и Курильских островов XIX-XX веков». Он объединяет три вида представления фондов: сайт, каталог музейных предметов и мультимедийный показ.
Тематика и период обусловлены историческим развитием Сахалинской области. Виртуальный музей не только показывает материальную и духовную культуру народов Сахалина и Курильских островов, но и интегрирует фонды музеев региона, обеспечив расширенный доступ к ним.
Для детской аудитории добавлена рубрика «Игротека» (онлайн-игры).
Тематика и период обусловлены историческим развитием Сахалинской области. Виртуальный музей не только показывает материальную и духовную культуру народов Сахалина и Курильских островов, но и интегрирует фонды музеев региона, обеспечив расширенный доступ к ним.
Для детской аудитории добавлена рубрика «Игротека» (онлайн-игры).