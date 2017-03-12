"Вивальди-оркестр" даст шесть премьерных концертов в Крыму
12.03.2017, 20:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Знаменитый Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под руководством его основателя, народной артистки России Светланы Безродной в ходе своего гастрольного тура в Крыму даст шесть премьерных концертов. Об этом в Симферополе на пресс-конференции, посвящённой открытию Музыкального фестиваля «Крымская весна» к годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщил заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов.
«12 и 13 марта концерты состоятся в Ялтинском театре им. А.П. Чехова, 14, 15 марта – в Симферополе на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, а также в Севастопольском центре культуры и искусств концерты будут представлены 16 и 17 марта», – уточнил замминистра.
Кроме того, Исмет Заатов отметил, что Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Республики Крым оказывает всестороннее содействие в проведении для крымчан и гостей полуострова данного уникального Фестиваля.
В свою очередь, директор ГБУ РК «Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького» Александр Ермачков подчеркнул, что Музыкальный фестиваль «Крымская весна» абсолютно некоммерческий творческий проект, идея и инициатива проведения которого принадлежит народной артистке России Светлане Безродной, а посетить концерты смогут все социально-возрастные группы населения Крыма.
Также на пресс-конференции народная артистка России Светлана Безродная рассказала об идее создания Фестиваля, его основных задачах и целях.
В пресс-конференции также приняли участие продюсер Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» Ростислав Чёрный, Лауреат международных конкурсов Сергей Полянский.
По словам Ростислава Черного, в концертах участвуют заслуженные артисты России Наталья Рожкова и Александр Скляр, актёры театра и кино Анатолий Журавлёв, Сергей Маховиков, Андрей Рапопорт, Лауреаты международных конкурсов Валерий Кучеренко, Светлана и Сергей Полянские.
В ходе пресс-конференции участники обсудили программу Фестиваля, рассказали об её особенностях, поделились творческими планами на будущее, а также оговорили возможность проведения на полуострове ещё ряда гастрольных туров и аспекты по реализации совместных проектов.
«12 и 13 марта концерты состоятся в Ялтинском театре им. А.П. Чехова, 14, 15 марта – в Симферополе на сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, а также в Севастопольском центре культуры и искусств концерты будут представлены 16 и 17 марта», – уточнил замминистра.
Кроме того, Исмет Заатов отметил, что Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Республики Крым оказывает всестороннее содействие в проведении для крымчан и гостей полуострова данного уникального Фестиваля.
В свою очередь, директор ГБУ РК «Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького» Александр Ермачков подчеркнул, что Музыкальный фестиваль «Крымская весна» абсолютно некоммерческий творческий проект, идея и инициатива проведения которого принадлежит народной артистке России Светлане Безродной, а посетить концерты смогут все социально-возрастные группы населения Крыма.
Также на пресс-конференции народная артистка России Светлана Безродная рассказала об идее создания Фестиваля, его основных задачах и целях.
В пресс-конференции также приняли участие продюсер Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» Ростислав Чёрный, Лауреат международных конкурсов Сергей Полянский.
По словам Ростислава Черного, в концертах участвуют заслуженные артисты России Наталья Рожкова и Александр Скляр, актёры театра и кино Анатолий Журавлёв, Сергей Маховиков, Андрей Рапопорт, Лауреаты международных конкурсов Валерий Кучеренко, Светлана и Сергей Полянские.
В ходе пресс-конференции участники обсудили программу Фестиваля, рассказали об её особенностях, поделились творческими планами на будущее, а также оговорили возможность проведения на полуострове ещё ряда гастрольных туров и аспекты по реализации совместных проектов.