ВКонтакте запустила игровую платформу Direct Games
17.08.2017, 20:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВКонтакте запустила мобильную игровую платформу на базе HTML5 - Direct Games. Такие игры работают в мобильных приложениях VK App и не требуют отдельной установки. Пользователи могут моментально присоединиться к игре любым способом: перейти по ссылке на стене, получить приглашение в личном сообщении или найти игру в одноимённом разделе. В каталоге приложений HTML5-игры помечаются значком молнии и находятся в блоке "Здесь и сейчас" на русском и Direct Games на английском.
Предложить собственный проект на базе HTML5 может любой разработчик игр - подача заявок на модерацию осуществляется через управление приложением. На старте платформы в каталоге представлено 10 игр.
Максим Бабичев, руководитель игровой платформы ВКонтакте:
"ВКонтакте отбирает на платформу лучшие по качеству, графике и интеграции с социальной сетью проекты, однако мы готовы проводить эксперименты с играми разных стилей и жанров. В отличие от конкурентов, мы будем строго следить за качеством при модерации, а также реализуем оплату через встроенные покупки в приложении - это удобно и для разработчиков, и для игроков".
Павел Ряйкконен, исполнительный директор и сооснователь Nevosoft:
"Наша новая игра "Слоты: сокровища миров" будет представлена в Direct Games в числе первых. Привлекательность платформы обусловлена, в первую очередь, огромной аудиторией ВКонтакте, а во-вторых, возможностью монетизировать HTML5-игры. Кроме того, несколько лет назад мы уже запускали игру "Планета самоцветов" одновременно со стартом мобильной игровой платформы ВКонтакте и остались очень довольны сотрудничеством".
Платформа Direct Games уже доступна в VK App для Android, на iOS игры заработают в ближайшем будущем.
Впервые игры и приложения ВКонтакте появились в веб-версии в 2008 году, а в 2014 году социальная сеть представила мобильную игровую платформу. В мае 2017 были запущены регулярные платежи в играх и приложениях.
Предложить собственный проект на базе HTML5 может любой разработчик игр - подача заявок на модерацию осуществляется через управление приложением. На старте платформы в каталоге представлено 10 игр.
Максим Бабичев, руководитель игровой платформы ВКонтакте:
"ВКонтакте отбирает на платформу лучшие по качеству, графике и интеграции с социальной сетью проекты, однако мы готовы проводить эксперименты с играми разных стилей и жанров. В отличие от конкурентов, мы будем строго следить за качеством при модерации, а также реализуем оплату через встроенные покупки в приложении - это удобно и для разработчиков, и для игроков".
Павел Ряйкконен, исполнительный директор и сооснователь Nevosoft:
"Наша новая игра "Слоты: сокровища миров" будет представлена в Direct Games в числе первых. Привлекательность платформы обусловлена, в первую очередь, огромной аудиторией ВКонтакте, а во-вторых, возможностью монетизировать HTML5-игры. Кроме того, несколько лет назад мы уже запускали игру "Планета самоцветов" одновременно со стартом мобильной игровой платформы ВКонтакте и остались очень довольны сотрудничеством".
Платформа Direct Games уже доступна в VK App для Android, на iOS игры заработают в ближайшем будущем.
Впервые игры и приложения ВКонтакте появились в веб-версии в 2008 году, а в 2014 году социальная сеть представила мобильную игровую платформу. В мае 2017 были запущены регулярные платежи в играх и приложениях.
Источник: Mail.ru