ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Создатели фильма «Матильда» пригласили представителей ВКонтакте на закрытый показ новой картины режиссёра Алексея Учителя, после которого ВКонтакте приняла решение оказать широкую информационную поддержку кинокартине. Историческая драма о жизни молодого Николая II уже стала предметом бурной общественной дискуссии.

ВКонтакте считает своим долгом дать пользователям социальной сети максимум объективной информации о фильме, чтобы позволить им составить собственное мнение и самостоятельно принять решение, смотреть его или нет.

Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте:

«Хочу выразить благодарность команде, работающей над фильмом «Матильда», за возможность ознакомиться с материалом ещё на стадии постпродакшена. Несмотря на то, что фильм находится в процессе производства, даже по его рабочей версии можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению. Наша площадка всегда была открыта для диалогов и мнений, поэтому мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям ВКонтакте сформировать собственное представление о «Матильде».

В основе сюжета кинокартины — судьба балерины Матильды Кшесинской и её отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II. В настоящее время художественный фильм Алексея Учителя ещё находится в производстве. Выход картины в широкий прокат запланирован на 26 октября 2017 года.