Владимир Мединский рассказал депутатам о борьбе с перекупщиками билетов и развитии "Союзмультфильма"
17.05.2017, 20:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский ответил на вопросы депутатов по итогам своего выступления в рамках Правительственного часа в Госдуме РФ. Парламентариев, в частности, интересовали вопросы, связанные с борьбой с перекупщиками театральных билетов, поддержкой отечественного кинематографа, мультипликации.
Депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Боярский задал вопрос, касающийся мер, которые планирует предпринять Минкультуры России для борьбы с перекупщиками билетов. По словам Министра, ведомством уже разработан соответствующий законопроект.
"Разработан законопроект, который находится на согласовании с профильными министерствами и предусматривает, в том числе, меры по закрытию сайтов перекупщиков. Кроме того, билет нельзя будет продать дороже, чем по цене, указанной в номинале", - рассказал Владимир Мединский. Также, по его словам, будет ограничен перечень причин, по которым можно сдать билет. "Спекулянты выкупают билеты, а потом за 15 минут до спектакля возвращают их обратно в кассу и по закону им нельзя отказать", - пояснил глава федерального ведомства. Он уточнил, что данные меры согласованы с театральным сообществом.
Кроме того, Владимир Мединский рассказал, что Минкультуры России разработана единая электронная система, которая будет отслеживать реальные продажи билетов в кино, в театры, на выставки и на другие мероприятия. "Система будет статистически собирать информацию от всех наших подведомственных организаций и оценивать реальные продажи", - утонил Министр, добавив, что её запуск намечен на лето 2017 года.
В ходе ответов на вопросы Министр культуры также опроверг информацию о приватизации киностудии "Союзмультфильм". Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата от фракции КПРФ Дениса Парфёнова.
"Ни о какой приватизации киностудии не может быть и речи. Более того, впервые за последние несколько десятилетий "Союзмультфильму" выделяется огромный госзаказ на съёмки мультипликационных фильмов. Кроме того, мы обеспечиваем студию полным производственным комплексом на улице Королёва", - сообщил Владимир Мединский. "В идеале - создать на базе этого здания технопарк для небольших мультипликационных студий, которые бы могли под эгидой "Союзмультфильма" активно развивать отечественную мультипликацию", - добавил он.
В ходе дискуссии обсуждались также программы по модернизации и строительству сельских клубов, развитию детского туризма, проблемы комплектования библиотек, восстановление объектов деревянного зодчества, поддержка народного искусства.
Говоря о развитии хорового искусства, Министр рассказал, что ведомство будет вносить предложения, касающиеся расширения перечня получателей президентских грантов. "Мы бы хотели, чтобы туда вошли коллективы, которые поддерживают именно народные традиции. Например, Омский народный хор или архангельский Северный народный хор", - сказал он.
Также, отвечая на вопрос о продолжении реализации Программы развития детского туризма, глава Минкультуры сообщил, что она будет возобновлена в будущем году и на эти цели будет ежегодно выделяться 300 млн. рублей. Владимир Мединский напомнил, что идея создания Программы детского туризма была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в 2013 году.
Депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Боярский задал вопрос, касающийся мер, которые планирует предпринять Минкультуры России для борьбы с перекупщиками билетов. По словам Министра, ведомством уже разработан соответствующий законопроект.
"Разработан законопроект, который находится на согласовании с профильными министерствами и предусматривает, в том числе, меры по закрытию сайтов перекупщиков. Кроме того, билет нельзя будет продать дороже, чем по цене, указанной в номинале", - рассказал Владимир Мединский. Также, по его словам, будет ограничен перечень причин, по которым можно сдать билет. "Спекулянты выкупают билеты, а потом за 15 минут до спектакля возвращают их обратно в кассу и по закону им нельзя отказать", - пояснил глава федерального ведомства. Он уточнил, что данные меры согласованы с театральным сообществом.
Кроме того, Владимир Мединский рассказал, что Минкультуры России разработана единая электронная система, которая будет отслеживать реальные продажи билетов в кино, в театры, на выставки и на другие мероприятия. "Система будет статистически собирать информацию от всех наших подведомственных организаций и оценивать реальные продажи", - утонил Министр, добавив, что её запуск намечен на лето 2017 года.
В ходе ответов на вопросы Министр культуры также опроверг информацию о приватизации киностудии "Союзмультфильм". Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата от фракции КПРФ Дениса Парфёнова.
"Ни о какой приватизации киностудии не может быть и речи. Более того, впервые за последние несколько десятилетий "Союзмультфильму" выделяется огромный госзаказ на съёмки мультипликационных фильмов. Кроме того, мы обеспечиваем студию полным производственным комплексом на улице Королёва", - сообщил Владимир Мединский. "В идеале - создать на базе этого здания технопарк для небольших мультипликационных студий, которые бы могли под эгидой "Союзмультфильма" активно развивать отечественную мультипликацию", - добавил он.
В ходе дискуссии обсуждались также программы по модернизации и строительству сельских клубов, развитию детского туризма, проблемы комплектования библиотек, восстановление объектов деревянного зодчества, поддержка народного искусства.
Говоря о развитии хорового искусства, Министр рассказал, что ведомство будет вносить предложения, касающиеся расширения перечня получателей президентских грантов. "Мы бы хотели, чтобы туда вошли коллективы, которые поддерживают именно народные традиции. Например, Омский народный хор или архангельский Северный народный хор", - сказал он.
Также, отвечая на вопрос о продолжении реализации Программы развития детского туризма, глава Минкультуры сообщил, что она будет возобновлена в будущем году и на эти цели будет ежегодно выделяться 300 млн. рублей. Владимир Мединский напомнил, что идея создания Программы детского туризма была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в 2013 году.