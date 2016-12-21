Владимир Мединский удостоен премии "Человек года"
21.12.2016, 18:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сергиевском зале храма Христа Спасителя прошла церемония награждения лауреатов одной из старейших премий России "Человек года". Она вручалась в 24 раза, а её обладателями в 2016 году стали 38 человек - известные политики, общественные и церковные деятели, представители органов исполнительной власти, предприниматели, деятели культуры и искусства.
Награда присуждается за значимые достижения в самых различных сферах, в том числе в области культуры, госполитики, международных отношений, медицины, развития исторических и культурных традиций, науки и образования, журналистики, борьбы с преступностью.
Владимир Мединский отмечен премией в номинации "Культура" за поддержку российского кинематографа и успешное проведение Года российского кино.
"Министерство культуры делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись", - отметил вручая награду главе Минкультуры России председатель совета директоров Русского биографического института Святослав Рыбас. Со своей стороны Владимир Мединский подчеркнул, что это награда всего ведомства.
"Я принимаю эту премию от имени Министерства культуры, которое вместе с Фондом кино в течение этого года активно занималось поддержкой российского кино", - сказал Министр. "Прошло более трёх тысяч мероприятий, впервые с 70-х годов началась программа кинофикации регионов в рамках которой открыто более ста новых кинотеатров", - подчеркнул Владимир Мединский, добавив, что программа будет продолжена в 2017 и 2018 годах. "Выходят хорошие фильмы, хорошие сериалы, поэтому смотрите российское кино", - призвал он.
Среди лауреатов премии 2016 года - Президенты Российской Федерации и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель КНР Си Цзиньпин, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия, режиссёры Никита Михалков и Андрей Шальопа, композитор Вячеслав Артёмов, актёр Николай Бурляев, президент РАН Владимир Фортов, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин директор телеканала "Культура" Сергей Шумаков и другие. Кроме того, наградой отмечен лучший телесериал и фильм года. Ими стали многосерийный фильм "София" и картина "28 панфиловцев".
Премия "Человек года" основана в 1993 году Русским биографическим институтом
Награда присуждается за значимые достижения в самых различных сферах, в том числе в области культуры, госполитики, международных отношений, медицины, развития исторических и культурных традиций, науки и образования, журналистики, борьбы с преступностью.
Владимир Мединский отмечен премией в номинации "Культура" за поддержку российского кинематографа и успешное проведение Года российского кино.
"Министерство культуры делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и в целом культуры укреплялись", - отметил вручая награду главе Минкультуры России председатель совета директоров Русского биографического института Святослав Рыбас. Со своей стороны Владимир Мединский подчеркнул, что это награда всего ведомства.
"Я принимаю эту премию от имени Министерства культуры, которое вместе с Фондом кино в течение этого года активно занималось поддержкой российского кино", - сказал Министр. "Прошло более трёх тысяч мероприятий, впервые с 70-х годов началась программа кинофикации регионов в рамках которой открыто более ста новых кинотеатров", - подчеркнул Владимир Мединский, добавив, что программа будет продолжена в 2017 и 2018 годах. "Выходят хорошие фильмы, хорошие сериалы, поэтому смотрите российское кино", - призвал он.
Среди лауреатов премии 2016 года - Президенты Российской Федерации и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель КНР Си Цзиньпин, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия, режиссёры Никита Михалков и Андрей Шальопа, композитор Вячеслав Артёмов, актёр Николай Бурляев, президент РАН Владимир Фортов, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин директор телеканала "Культура" Сергей Шумаков и другие. Кроме того, наградой отмечен лучший телесериал и фильм года. Ими стали многосерийный фильм "София" и картина "28 панфиловцев".
Премия "Человек года" основана в 1993 году Русским биографическим институтом