Владимир Мединский: Памятник единства должен символизировать целостность нашей истории
25.01.2017, 20:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Мединский: Памятник единства должен символизировать целостность нашей истории.
Об этом Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил на открытии юбилейных ХХV Международных Рождественских образовательных чтений, посвящённых 100-летию Октябрьской революции.
Он напомнил, что "Памятник Примирению" будет установлен по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и в настоящее время завершается архитектурный конкурс на создание мемориала, который будет установлен в Крыму.
"Предполагается установить его в месте последнего исхода части Белой гвардии, откуда кораблями десятки тысяч наших сограждан убывали за рубеж, убывали навсегда, - сказал Министр. - Мы хотим, чтобы это был непросто памятник примирения белых и красных, а памятник единства и целостности нашей истории. Необходимо осознать, что у нас одна история и одна страна, и нам нужно идти на все возможные компромиссы, извлекая уроки прошлого, дабы не повторить страшной трагедии 100-летней давности".
"Каждый памятник, каждый храм, который восстанавливается с помощью и при содействии Минкультуры России, от огромных комплексов, до сотен небольших церквей по всей стране, - это всё делается во имя справедливости и во имя примирения, - подчеркнул Владимир Мединский. - Те памятники, которые мы устанавливаем на общественные пожертвования силами РИО и РВИО, - всё это делается с одной целью - вернуться к нашей истории, достигнуть согласия, связать нашу историю, обеспечить её преемственность, и показать, что нет ни новой России, ни новейшей России, ни старой России. Россия - одна, Россия, который более тысячи лет, и мы все - её дети".
Об этом Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил на открытии юбилейных ХХV Международных Рождественских образовательных чтений, посвящённых 100-летию Октябрьской революции.
Он напомнил, что "Памятник Примирению" будет установлен по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и в настоящее время завершается архитектурный конкурс на создание мемориала, который будет установлен в Крыму.
"Предполагается установить его в месте последнего исхода части Белой гвардии, откуда кораблями десятки тысяч наших сограждан убывали за рубеж, убывали навсегда, - сказал Министр. - Мы хотим, чтобы это был непросто памятник примирения белых и красных, а памятник единства и целостности нашей истории. Необходимо осознать, что у нас одна история и одна страна, и нам нужно идти на все возможные компромиссы, извлекая уроки прошлого, дабы не повторить страшной трагедии 100-летней давности".
"Каждый памятник, каждый храм, который восстанавливается с помощью и при содействии Минкультуры России, от огромных комплексов, до сотен небольших церквей по всей стране, - это всё делается во имя справедливости и во имя примирения, - подчеркнул Владимир Мединский. - Те памятники, которые мы устанавливаем на общественные пожертвования силами РИО и РВИО, - всё это делается с одной целью - вернуться к нашей истории, достигнуть согласия, связать нашу историю, обеспечить её преемственность, и показать, что нет ни новой России, ни новейшей России, ни старой России. Россия - одна, Россия, который более тысячи лет, и мы все - её дети".