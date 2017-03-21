ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия выставки "1917. Код революции" в музее Современной истории России.

"Выставка, которая сегодня открывается, пройдёт до ноября, практически весь предпраздничный период. Это одно из ключевых мероприятий оргкомитета по работе, связанной с отмечание 100-летия событий великой русской революции", - сказал Министр культуры.

В экспозиции представлены личные вещи участников событий, журналы, агитационные плакаты столетней давности, редкие архивные документы, многие из которых показаны впервые.

В числе других уникальных экспонатов: иллюминатор с легендарного крейсера "Аврора", телефонный аппарат из штаба революционеров а также оружие с места расстрела царской семьи. Дополняют исторические реликвии произведения искусства, родившиеся под влиянием эпохальных событий.

Всего на выставке представлены более 1500 предметов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.

Выставка продлится до 12 ноября 2017 года.