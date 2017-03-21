Владимир Мединский открыл выставку о революции 1917 года в Музее современной истории России
21.03.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия выставки "1917. Код революции" в музее Современной истории России.
"Выставка, которая сегодня открывается, пройдёт до ноября, практически весь предпраздничный период. Это одно из ключевых мероприятий оргкомитета по работе, связанной с отмечание 100-летия событий великой русской революции", - сказал Министр культуры.
В экспозиции представлены личные вещи участников событий, журналы, агитационные плакаты столетней давности, редкие архивные документы, многие из которых показаны впервые.
В числе других уникальных экспонатов: иллюминатор с легендарного крейсера "Аврора", телефонный аппарат из штаба революционеров а также оружие с места расстрела царской семьи. Дополняют исторические реликвии произведения искусства, родившиеся под влиянием эпохальных событий.
Всего на выставке представлены более 1500 предметов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.
Выставка продлится до 12 ноября 2017 года.
"Выставка, которая сегодня открывается, пройдёт до ноября, практически весь предпраздничный период. Это одно из ключевых мероприятий оргкомитета по работе, связанной с отмечание 100-летия событий великой русской революции", - сказал Министр культуры.
В экспозиции представлены личные вещи участников событий, журналы, агитационные плакаты столетней давности, редкие архивные документы, многие из которых показаны впервые.
В числе других уникальных экспонатов: иллюминатор с легендарного крейсера "Аврора", телефонный аппарат из штаба революционеров а также оружие с места расстрела царской семьи. Дополняют исторические реликвии произведения искусства, родившиеся под влиянием эпохальных событий.
Всего на выставке представлены более 1500 предметов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.
Выставка продлится до 12 ноября 2017 года.