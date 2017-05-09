ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Мединский поздравил Фёдора Бондарчука с юбилеем.

Уважаемый Фёдор Сергеевич, от всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Человек, наделённый щедрым, разносторонним талантом, Вы являетесь достойным представителем прославленной династии. Ваша активность, трудолюбие и самоотдача позволили Вам стать одним из наиболее востребованных и популярных режиссёров нашей страны.

Особо подчеркну Ваш вклад в развитие отечественной киноиндустрии. Благодаря Вашим смелым, всегда оригинальным работам и проектам российское кино выходит на новый уровень, обретая широкое зрительское признание не только в России, но и за рубежом.

Примите мои пожелания счастья, благополучия и, конечно же, дальнейших творческих успехов!

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский