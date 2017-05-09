Владимир Мединский поздравил Федора Бондарчука с юбилеем
09.05.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Мединский поздравил Фёдора Бондарчука с юбилеем.
Уважаемый Фёдор Сергеевич, от всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Человек, наделённый щедрым, разносторонним талантом, Вы являетесь достойным представителем прославленной династии. Ваша активность, трудолюбие и самоотдача позволили Вам стать одним из наиболее востребованных и популярных режиссёров нашей страны.
Особо подчеркну Ваш вклад в развитие отечественной киноиндустрии. Благодаря Вашим смелым, всегда оригинальным работам и проектам российское кино выходит на новый уровень, обретая широкое зрительское признание не только в России, но и за рубежом.
Примите мои пожелания счастья, благополучия и, конечно же, дальнейших творческих успехов!
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский
Уважаемый Фёдор Сергеевич, от всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Человек, наделённый щедрым, разносторонним талантом, Вы являетесь достойным представителем прославленной династии. Ваша активность, трудолюбие и самоотдача позволили Вам стать одним из наиболее востребованных и популярных режиссёров нашей страны.
Особо подчеркну Ваш вклад в развитие отечественной киноиндустрии. Благодаря Вашим смелым, всегда оригинальным работам и проектам российское кино выходит на новый уровень, обретая широкое зрительское признание не только в России, но и за рубежом.
Примите мои пожелания счастья, благополучия и, конечно же, дальнейших творческих успехов!
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский