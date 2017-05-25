Владимир Мединский посетил выставку "Коминтерн"
25.05.2017, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посетил выставку «Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924», которая открылась накануне и проходит в ЦВЗ «Манеж».
Особое место в экспозиции занимает картина Исаака Бродского «II Конгресс Коминтерна». Картина была так популярна, что с неё было сделано более 300 копий и отдельно выпущены репродукции. Одна из копий из Третьяковской галереи впервые показана на экпозиции.
Это уникальное полотно, где в деталях изображены более 200 лиц политических деятелей того времени, было запрещено к показу на 50 лет. На ней изображены, в частности, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Каменев, чьи изображения впоследствии массово уничтожались. Можно сказать, что на картине Бродского – чуть ли не единственные сохранившиеся живописные изображения этих людей. С помощью интерактивных технологий у посетителей есть возможность детально рассмотреть персонажей картины, узнать информацию о них.
Масштабный историко-документальный проект «Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924» включает в себя живопись, скульптуру, графику, архивные документы, редкие фотокадры 1920-х годов, кинохронику, лучшие образцы агитационных плакатов, предметы декоративно-прикладного искусства, а также личные вещи участников конгресса из музеев Москвы и Санкт-Петербурга, архивов, библиотек, частных коллекций.
Особое место в экспозиции занимает картина Исаака Бродского «II Конгресс Коминтерна». Картина была так популярна, что с неё было сделано более 300 копий и отдельно выпущены репродукции. Одна из копий из Третьяковской галереи впервые показана на экпозиции.
Это уникальное полотно, где в деталях изображены более 200 лиц политических деятелей того времени, было запрещено к показу на 50 лет. На ней изображены, в частности, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Каменев, чьи изображения впоследствии массово уничтожались. Можно сказать, что на картине Бродского – чуть ли не единственные сохранившиеся живописные изображения этих людей. С помощью интерактивных технологий у посетителей есть возможность детально рассмотреть персонажей картины, узнать информацию о них.
Масштабный историко-документальный проект «Строители нового мира. Коминтерн. 1918-1924» включает в себя живопись, скульптуру, графику, архивные документы, редкие фотокадры 1920-х годов, кинохронику, лучшие образцы агитационных плакатов, предметы декоративно-прикладного искусства, а также личные вещи участников конгресса из музеев Москвы и Санкт-Петербурга, архивов, библиотек, частных коллекций.