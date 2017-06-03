Владимир Мединский посетил книжный фестиваль на Красной площади
03.06.2017, 22:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации и Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский посетил книжный фестиваль "Красная площадь", который в третий раз проходит у стен Кремля. В этом году на смотр 400 издательств страны привезли около 100 тысяч книг. У посетителей фестиваля будет возможность познакомиться с литературой из 50 регионов России от Якутии до Калининграда и Крыма.
"В наше сложное время всё, что популяризирует чтение и книгу заслуживает самого пристального внимания государства, поэтому Минкультуры является официальным партнёром и софинансирует этот фестиваль", - подчеркнул Министр в беседе с журналистами. Он также отметил, что программа литературного праздника выше всех похвал, а его мероприятия проходят фактически без перерыва. "Сюда можно прийти рано утром и провести здесь весь день", - резюмировал Владимир Мединский.
Глава Минкультуры России особо отметил стенд "Отечественная история", посвящённый столетию русской революции. Здесь можно узнать, что читали наши прадеды в 1917 году и какие книги издавались в то время. Кроме того, предусмотрена богатая лекционная программа и встречи с писателями-историками.
"Впервые на фестивале появился стенд, организованный совместно Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом, который интересен, в первую очередь, своим наполнением и программой: здесь будут выступать авторы, пишущие на исторические темы, пройдут презентации исторических новинок", - отметил Владимир Мединский.
Напомним, что 4 июня в 19.00 на стенде "Отечественная история" Владимир Мединский, как автор популярных книг по отечественной истории, встретится с читателями. Он расскажет о своём отношении к военной истории Отечества и ответит на актуальные вопросы.
Открытие фестиваля прошло на главной сцене смотра.
"На Красной площади представлено 100 тысяч наименований книг, за 2016 год в нашей стране было издано 117 тысяч наименований - это хорошие цифры, мы продолжаем входить по этому показателю в четвёрку крупнейших книжных держав", - сказал глава Роспечати Михаил Сеславинский. В 2016 году, по его словам, общий тираж изданных в России книг составил 450 миллионов экземпляров. "Надеемся, что эта большая цифра уменьшится после четырёх дней фестиваля, потому что стоимость книг на фестивале на 25% меньше, чем в книжных магазинах", - добавил Сеславинский.
Со своей стороны председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, глава СВР Сергей Нарышкин считает, что организаторы "сделали очень многое, чтобы фестиваль стал настоящим праздником, чтобы никто с Красной площади не ушёл без книги, не ушёл с пустыми руками".
Нарышкин напомнил, что гостями фестиваля в течение четырёх дней будут звёзды ведущих московских театров, будет вечер "любимого многими поколениями, но, к сожалению, ушедшего из жизни великого поэта Евгения Евтушенко, который олицетворял целую эпоху и не только в литературе, но в нашей жизни".
Нарышкин также отметил, что в год столетия революции в обществе силён интерес к событиям тех лет. "Велико стремление к такому удивительному непредвзятому и очень деликатному осмыслению тех событий, которые стали переломными для нашей страны и для нашей истории", - сказал он, пригласив гостей посетить площадку "Отечественная история".
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что сейчас можно говорить о полноправном возвращении бумажных книг в современную жизнь.
Фестиваль "Красная площадь" в третий раз проходит в столице. Его наиболее значимые мероприятия будут проходить на главной сцене. За четыре дня здесь выступят звёзды Большого театра, театра "Современник", "Геликон-оперы". Актёр театра "Современник", режиссёр и автор оригинальной музыки Артур Смольянинов представит новое прочтение Иосифа Бродского. Ведущие артисты МХТ имени А. П. Чехова специально для фестиваля подготовили поэтический вечер "Наш Пушкин". Перед зрителями выступят Ирина Мирошниченко и Евгений Киндинов, Авангард Леонтьев и Николай Чиндяйкин, Дмитрий Назаров и Игорь Золотовицкий, Евгения Добровольская и Анатолий Белый, Игорь Верник и Александр Семчев.
На фестивале также пройдёт вечер памяти Евгения Евтушенко, а желающие проверить свою грамотность напишут Тотальный диктант под руководством писателя и историка Леонида Юзефовича.
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, лучшим молодым писателям и поэтам страны будет вручена литературная премия "Лицей". Завершится фестиваль концертом "Пушкин-гала".
"В наше сложное время всё, что популяризирует чтение и книгу заслуживает самого пристального внимания государства, поэтому Минкультуры является официальным партнёром и софинансирует этот фестиваль", - подчеркнул Министр в беседе с журналистами. Он также отметил, что программа литературного праздника выше всех похвал, а его мероприятия проходят фактически без перерыва. "Сюда можно прийти рано утром и провести здесь весь день", - резюмировал Владимир Мединский.
Глава Минкультуры России особо отметил стенд "Отечественная история", посвящённый столетию русской революции. Здесь можно узнать, что читали наши прадеды в 1917 году и какие книги издавались в то время. Кроме того, предусмотрена богатая лекционная программа и встречи с писателями-историками.
"Впервые на фестивале появился стенд, организованный совместно Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом, который интересен, в первую очередь, своим наполнением и программой: здесь будут выступать авторы, пишущие на исторические темы, пройдут презентации исторических новинок", - отметил Владимир Мединский.
Напомним, что 4 июня в 19.00 на стенде "Отечественная история" Владимир Мединский, как автор популярных книг по отечественной истории, встретится с читателями. Он расскажет о своём отношении к военной истории Отечества и ответит на актуальные вопросы.
Открытие фестиваля прошло на главной сцене смотра.
"На Красной площади представлено 100 тысяч наименований книг, за 2016 год в нашей стране было издано 117 тысяч наименований - это хорошие цифры, мы продолжаем входить по этому показателю в четвёрку крупнейших книжных держав", - сказал глава Роспечати Михаил Сеславинский. В 2016 году, по его словам, общий тираж изданных в России книг составил 450 миллионов экземпляров. "Надеемся, что эта большая цифра уменьшится после четырёх дней фестиваля, потому что стоимость книг на фестивале на 25% меньше, чем в книжных магазинах", - добавил Сеславинский.
Со своей стороны председатель Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, глава СВР Сергей Нарышкин считает, что организаторы "сделали очень многое, чтобы фестиваль стал настоящим праздником, чтобы никто с Красной площади не ушёл без книги, не ушёл с пустыми руками".
Нарышкин напомнил, что гостями фестиваля в течение четырёх дней будут звёзды ведущих московских театров, будет вечер "любимого многими поколениями, но, к сожалению, ушедшего из жизни великого поэта Евгения Евтушенко, который олицетворял целую эпоху и не только в литературе, но в нашей жизни".
Нарышкин также отметил, что в год столетия революции в обществе силён интерес к событиям тех лет. "Велико стремление к такому удивительному непредвзятому и очень деликатному осмыслению тех событий, которые стали переломными для нашей страны и для нашей истории", - сказал он, пригласив гостей посетить площадку "Отечественная история".
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что сейчас можно говорить о полноправном возвращении бумажных книг в современную жизнь.
Фестиваль "Красная площадь" в третий раз проходит в столице. Его наиболее значимые мероприятия будут проходить на главной сцене. За четыре дня здесь выступят звёзды Большого театра, театра "Современник", "Геликон-оперы". Актёр театра "Современник", режиссёр и автор оригинальной музыки Артур Смольянинов представит новое прочтение Иосифа Бродского. Ведущие артисты МХТ имени А. П. Чехова специально для фестиваля подготовили поэтический вечер "Наш Пушкин". Перед зрителями выступят Ирина Мирошниченко и Евгений Киндинов, Авангард Леонтьев и Николай Чиндяйкин, Дмитрий Назаров и Игорь Золотовицкий, Евгения Добровольская и Анатолий Белый, Игорь Верник и Александр Семчев.
На фестивале также пройдёт вечер памяти Евгения Евтушенко, а желающие проверить свою грамотность напишут Тотальный диктант под руководством писателя и историка Леонида Юзефовича.
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, лучшим молодым писателям и поэтам страны будет вручена литературная премия "Лицей". Завершится фестиваль концертом "Пушкин-гала".