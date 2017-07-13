Владимир Мединский обсудил с региональными отделениями РВИО установку памятника атаману Платову и фестиваль Гумбинненское сражение
13.07.2017, 20:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский провёл видеоконференцию с представителями региональных отделений РВИО в Ставропольском крае и Калининградской области.
"Создано 53 местных отделения и в 82 субъектах работают региональные отделения, общая численность членов РВИО на сегодняшний день 5,4 тыс. человек, - сказал, открывая конференцию, Владимир Мединский. - Численность растёт, хотя мы за ней не гонимся и не хотим, чтобы этот процесс был формальным".
В Ставропольском крае планируют увековечить память Евдокии Бершанской – командира 46-го гвардейского Таманского авиационного полка ночных бомбардировщиков, единственной женщины, удостоенной ордена Суворова и Александра Невского. Бронзовый бюст командиру полка, в который входило 28 лётчиц, предполагается установить в Ставрополе.
Кроме того, 25 июля, в день 75-летия начала Битвы за Кавказ, в городе Михайловске будет открыт памятник Солдату-освободителю, созданный на средства РВИО.
"Также 23 сентября недалеко от села Привольное будет установлен памятник атаману Донского казачьего войска Матвею Платову на месте знаменитого Калалинского сражения 1774 года, где казачьи полки одержали победу над двадцатикратно превосходящими силам противника", - сообщил зампредседателя регионального отделения РВИО в Ставропольском крае Николай Охонько.
Со своей стороны, представители Калинградского отделения РВИО рассказали о проведении фестиваля "Гумбинненское сражение - 2017".
"Фестиваль пройдёт во второй раз на том же поле, что и в прошлом году, - рассказал врио заместителя председателя Правительства Калининградской области Гарри Гольдман. - Изменения коснутся в основном зрелищной части, будет больше пиротехнических эффектов, а в самой реконструкции "наступления Керенского" упор будет сделан на кавалерийскую атаку". При этом всё действие предполагается транслировать на двух огромных экранах, установленных на поле.
Видеоконференция с региональными отделениями РВИО прошла в девятый раз, всего в них уже приняли участие 23 региональных отделения.
"Создано 53 местных отделения и в 82 субъектах работают региональные отделения, общая численность членов РВИО на сегодняшний день 5,4 тыс. человек, - сказал, открывая конференцию, Владимир Мединский. - Численность растёт, хотя мы за ней не гонимся и не хотим, чтобы этот процесс был формальным".
В Ставропольском крае планируют увековечить память Евдокии Бершанской – командира 46-го гвардейского Таманского авиационного полка ночных бомбардировщиков, единственной женщины, удостоенной ордена Суворова и Александра Невского. Бронзовый бюст командиру полка, в который входило 28 лётчиц, предполагается установить в Ставрополе.
Кроме того, 25 июля, в день 75-летия начала Битвы за Кавказ, в городе Михайловске будет открыт памятник Солдату-освободителю, созданный на средства РВИО.
"Также 23 сентября недалеко от села Привольное будет установлен памятник атаману Донского казачьего войска Матвею Платову на месте знаменитого Калалинского сражения 1774 года, где казачьи полки одержали победу над двадцатикратно превосходящими силам противника", - сообщил зампредседателя регионального отделения РВИО в Ставропольском крае Николай Охонько.
Со своей стороны, представители Калинградского отделения РВИО рассказали о проведении фестиваля "Гумбинненское сражение - 2017".
"Фестиваль пройдёт во второй раз на том же поле, что и в прошлом году, - рассказал врио заместителя председателя Правительства Калининградской области Гарри Гольдман. - Изменения коснутся в основном зрелищной части, будет больше пиротехнических эффектов, а в самой реконструкции "наступления Керенского" упор будет сделан на кавалерийскую атаку". При этом всё действие предполагается транслировать на двух огромных экранах, установленных на поле.
Видеоконференция с региональными отделениями РВИО прошла в девятый раз, всего в них уже приняли участие 23 региональных отделения.
Источник: Министерство культуры РФ